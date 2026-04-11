Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області призначаються не всім, а лише тим громадянам, які відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

Йдеться про щомісячну доплату в Кіровоградській області у розмірі 1038 гривень, яку можуть отримувати пенсіонери віком від 80 років. Вона передбачена для людей, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому місце перебування таких родичів не має значення — вони можуть бути як в Україні, так і за кордоном.

Однією з ключових умов є наявність підтвердженої потреби у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я. Для цього необхідно отримати відповідний медичний висновок. Першим кроком є звернення до сімейного лікаря, який оцінює стан пацієнта і, за потреби, направляє його на лікарсько-консультативну комісію.

Саме вона приймає остаточне рішення та видає довідку, яка підтверджує, що людина не може самостійно себе обслуговувати. Зазвичай це стосується осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Розмір доплати визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень, а сама надбавка дорівнює 40 відсоткам від цієї суми, тобто 1038 гривень щомісяця.

Після отримання медичного висновку пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою. До пакета документів додаються паспорт, ідентифікаційний код та довідка лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ є підставою для призначення виплати, без нього надбавка не нараховується.

Останні новини України:

