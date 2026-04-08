Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области появился в апреле, когда в регионе начались плановые ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Ивано-Франковской области проинформировали на странице Укрзализныци в Телеграмм.

Ремонтные работы охватывают ключевые направления Ивано-Франковска, Коломыи, Ворохты и Яремче, и они временно меняют привычные маршруты пригородных складов.

Пассажирам рекомендуют внимательно проверять расписание перед поездкой и использовать альтернативный транспорт в указанные даты.

По данным Укрзализныци, №6437, курсирующей от Коломыи до Ивано-Франковска, и №6401, который двигается в направлении Ивано-Франковск – Ворохта, будут менять свой маршрут в периоды с 5 по 8 апреля и с 20 по 23 апреля.

Аналогичные корректировки затрагивают №6438 и №6402, обслуживающие направления Ивано-Франковск – Коломыя и Ворохта – Ивано-Франковск соответственно с 6 по 9 апреля и с 21 по 24 апреля.

Кроме того, рейсы №6403/6404, следующие через Яремче, временно меняют расписание с 6 по 8 апреля и с 21 по 23 апреля.

Также по новому графику движения поездов в Ивано-Франковской области некоторые другие пригородные экспрессы меняют свои маршруты, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение пассажиров во время ремонтных работ.

Например, рейсы №6431/6432, №6433/6434 и №6435/6436 теперь курсируют по маршруту Коломыя – Хриплин – Коломыя вместо Коломыя – Ивано-Франковск – Коломыя.

№6441/6442 заменяет свой маршрут Коломыя – Деловое – Коломыя на Коломыя – Ясиня – Коломыя с 6 по 9 апреля. Такие изменения позволяют выполнить работы на железной дороге быстро и безопасно, минимизируя неудобства пассажиров.

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Закарпатской области: где закроют важную дорогу

Также Politeka писала, Удорожание проезда во Львовской области: как изменились цены на разных маршрутах