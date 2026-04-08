Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області зʼявився у квітні, коли в регіоні розпочалися планові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області проінформували на сторінці Укрзалізниці в Телеграм.

Ремонтні роботи охоплюють ключові напрямки між Івано-Франківськом, Коломиєю, Ворохтою та Яремче, і вони тимчасово змінюють звичні маршрути приміських складів.

Пасажирам рекомендують уважно перевіряти розклад перед поїздкою та користуватися альтернативним транспортом у зазначені дати.

За даними Укрзалізниці, №6437, що курсує від Коломиї до Івано-Франківська, та №6401, який рухається у напрямку Івано-Франківськ – Ворохта, змінюватимуть свій маршрут у періоди з 5 по 8 квітня та з 20 по 23 квітня.

Аналогічні коригування зачіпають №6438 і №6402, які обслуговують напрямки Івано-Франківськ – Коломия та Ворохта – Івано-Франківськ, відповідно з 6 по 9 квітня та з 21 по 24 квітня.

Крім того, рейси №6403/6404, що прямують через Яремче, тимчасово змінюють розклад з 6 по 8 квітня та з 21 по 23 квітня.

Також, за новим графіком руху поїздів в Івано-Франківській області, деякі інші приміські експреси змінюють свої маршрути, щоб забезпечити безперебійне пересування пасажирів під час ремонтних робіт.

Наприклад, рейси №6431/6432, №6433/6434 та №6435/6436 тепер курсують за маршрутом Коломия – Хриплин – Коломия замість Коломия – Івано-Франківськ – Коломия.

№6441/6442 замінює свій маршрут Коломія – Ділове – Коломия на Коломия – Ясіня – Коломия з 6 по 9 квітня. Такі зміни дозволяють виконати роботи на залізниці швидко та безпечно, мінімізуючи незручності для пасажирів.

