Графики отключения света будут продолжаться в Ивано-Франковской области из-за профилактических работ, запланированных на 7 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько местных общин.

В Ивано-Франковской области 7 апреля вводятся графики отключения света. Такие мероприятия связаны с проведением планового технического обслуживания и модернизации электрических сетей, необходимых для повышения надежности энергосистемы и уменьшения риска аварийных ситуаций.

В этой связи в некоторых населенных пунктах возможны кратковременные перебои с электроснабжением, поэтому жителям советуют заранее планировать свои дела и учитывать временные неудобства.

Жителям советуют заранее подготовиться к временным отключениям: проверить наличие необходимых запасов, спланировать работу электроприборов и учесть возможные перебои в ежедневные дела. Такие профилактические меры помогают обеспечить стабильную работу сетей и гарантируют бесперебойную подачу электроэнергии в будущем.

В частности, с 09:00 до 13:00 в селе Иваныкивка электроснабжение будет отсутствовать на ряде улиц: Володымыра Ивасюка, Галыцький, Заричний, Квитковий, Козака, Лысецький, Марийкы Пидгирянкы, Назария Яремчука, Новий, Похивський, Садовий та Фестывальний. Это временное отключение позволит провести необходимые профилактические работы и проверку оборудования для стабильного функционирования сетей.

В тот же день с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно отсутствует в поселке Богородчаны на улицах Энергетыкив, Ивана Мазепы, Объездний и Тараса Шевченко. Также планируется отключение в селе Забережжя на улицах Довбуша, Ивана Мазепы, Ивана Франко, Мырного и Молодижной.

Дополнительно, с 10.00 до 16.00 в поселке Богородчаны свет не будет подаваться на улицах Газовиков, Независимости и Святой Анны, а в селе Горохолиына электроснабжение временно прекратится на улице Штайнингера.

