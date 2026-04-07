Новая система оплаты за проезд в Виннице уже начала работать в общественном транспорте города, поэтому рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает использование двух видов QR-кодов, каждый из которых отвечает конкретному банку, сообщает Politeka.

Коды ПриватБанка имеют желтый оттенок, а monobank выделяется розовым цветом, но при этом рассчитаться можно любой картой, независимо от банка.

Это делает новую систему оплаты за проезд в Виннице универсальной и понятной всем пассажирам.

По словам представителей местной транспортной компании, QR-коды такого образца будут постепенно размещаться во всем общественном транспорте города.

Это поможет избежать скоплений и очередей при посадке, чтобы каждый пассажир мог быстро выбрать свой вариант расчета.

Билет можно приобрести через приложение «Приват24» - для этого достаточно отсканировать QR-код, выбрать количество билетов, карту и нажать кнопку покупки.

После этого электронный билет с таймером на 60 минут появляется в разделе Еще – Транспорт – Городской транспорт.

Через камеру смартфона открывается страница в браузере, где можно выбрать опцию количество билетов и способ оплаты через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Аналогично новая система оплаты за проезд в Виннице работает и с monobank. После сканирования QR-кода и подтверждения билет сразу доступен на экране смартфона и содержит все необходимые данные и собственный QR-код для проверки.

Чтобы убедиться в действительности документа, достаточно отсканировать код в приложении monobank, который покажет статус билета при разрешенной геолокации.

Для пассажиров важно помнить, что каждый билет действительно 60 минут и содержит бортовой номер транспортного средства.

