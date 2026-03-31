График отключения газа на апрель в Винницкой области предусматривает временную приостановку поставок для части потребителей из-за плановых ремонтов и технического обслуживания сетей, передает Politeka.
Об этом сообщают в Винницком филиале « Газсети ».
Работы будут проводиться с 9:00 до 17:00, а возобновление газоснабжения будет происходить после завершения всех операций.
Жители призывают перекрывать краны на газопроводах и обеспечить доступ специалистам к приборам для безопасного подключения.
Винница
- 01 апреля – пер. Коммунальный, дом. №3, №5; ул. Малиновского, №15, №17, №19
- 02 апреля – ул. Малиновского, №6, №16, №36, №38; М. Кропивницкого, №12, №15
- 03 апреля – ул. Генерала Арабея, №15; Малиновского, №23, №25
- 06 апреля – ул. Кооперативная, №55; К. Широцкого, №8, №10; М. Рыльского, №70
- 07 апреля – ул. М. Шимко, №18, №30; Л. Лукьяненко, №8, №137
- 08-09 апреля – ул. Кропивницкого, №3, №6, №10, №11, №13, №16, №17, №18, №20, №22
- 10 апреля – ул. Марко Вовчка, №35; К. Стеценко, №48
- 14–17 апреля – ул. К. Василенко, №4, №14; просп. Космонавтов, №4–16
- 20–21 апреля – просп. Космонавтов, №23–28, №34, №51, №55, №59, №66
- 22–24 апреля – ул. М. Стельмаха, №3-43
- 27–30 апреля – ул. Магистратская, №7–154
Районы области
Казатин:
- 15–16 апреля – ул. В. Винниченко, №25
- 17 апреля – №28, №29
- 20–22 апреля – №40, №48, №50, №54, №62, №72
- 23 апреля – №8
- 27 апреля – ул. М. Грушевского, №23
Gaysin:
- 14–15 апреля – ул. Соборная, №23
- 16–17 апреля – ул. Братьев Котенков, №7
- 20–21 апреля – ул. С. Бандеры, №8
- 22–23 апреля – №1
- 24 апреля – ул. С. Бандеры, №6; Волонтеров, №21
- 27–28 апреля – ул. Студенческая, №16, №18А; Центральная, №42, №64
Ладыжин:
- 02–08 апреля – ул. Энтузиастов, №50
- 20–24 апреля – №49
- 27–30 апреля – №41
Отключения охватят также села области и будут происходить по указанному графику. Соблюдение правил безопасности и обеспечение доступа специалистов позволит быстро восстановить подачу газа.
Таким образом, график отключения газа на апрель в Винницкой области позволяет жителям планировать использование ресурсов и избежать непредвиденных неудобств.
