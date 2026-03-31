График отключения газа на апрель в Винницкой области помогает потребителям заранее планировать использование коммунальных ресурсов.

График отключения газа на апрель в Винницкой области предусматривает временную приостановку поставок для части потребителей из-за плановых ремонтов и технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщают в Винницком филиале « Газсети ».

Работы будут проводиться с 9:00 до 17:00, а возобновление газоснабжения будет происходить после завершения всех операций.

Жители призывают перекрывать краны на газопроводах и обеспечить доступ специалистам к приборам для безопасного подключения.

Винница

01 апреля – пер. Коммунальный, дом. №3, №5; ул. Малиновского, №15, №17, №19

02 апреля – ул. Малиновского, №6, №16, №36, №38; М. Кропивницкого, №12, №15

03 апреля – ул. Генерала Арабея, №15; Малиновского, №23, №25

06 апреля – ул. Кооперативная, №55; К. Широцкого, №8, №10; М. Рыльского, №70

07 апреля – ул. М. Шимко, №18, №30; Л. Лукьяненко, №8, №137

08-09 апреля – ул. Кропивницкого, №3, №6, №10, №11, №13, №16, №17, №18, №20, №22

10 апреля – ул. Марко Вовчка, №35; К. Стеценко, №48

14–17 апреля – ул. К. Василенко, №4, №14; просп. Космонавтов, №4–16

20–21 апреля – просп. Космонавтов, №23–28, №34, №51, №55, №59, №66

22–24 апреля – ул. М. Стельмаха, №3-43

27–30 апреля – ул. Магистратская, №7–154

Районы области

Казатин:

15–16 апреля – ул. В. Винниченко, №25

17 апреля – №28, №29

20–22 апреля – №40, №48, №50, №54, №62, №72

23 апреля – №8

27 апреля – ул. М. Грушевского, №23

Gaysin:

14–15 апреля – ул. Соборная, №23

16–17 апреля – ул. Братьев Котенков, №7

20–21 апреля – ул. С. Бандеры, №8

22–23 апреля – №1

24 апреля – ул. С. Бандеры, №6; Волонтеров, №21

27–28 апреля – ул. Студенческая, №16, №18А; Центральная, №42, №64

Ладыжин:

02–08 апреля – ул. Энтузиастов, №50

20–24 апреля – №49

27–30 апреля – №41

Отключения охватят также села области и будут происходить по указанному графику. Соблюдение правил безопасности и обеспечение доступа специалистов позволит быстро восстановить подачу газа.

Таким образом, график отключения газа на апрель в Винницкой области позволяет жителям планировать использование ресурсов и избежать непредвиденных неудобств.

