Новая система оплаты за проезд в Виннице ввела обновленные QR-коды, позволяющие быстро и удобно рассчитываться за поездки.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предусматривает размещение в транспорте двух типов QR-кодов для клиентов ПриватБанка и monobank, сообщает Politeka.

В местной транспортной компании отмечают, что рассчитаться за проезд можно любой банковской картой, а обновленные коды постепенно заменят старые на всех видах городского транспорта.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предусматривает. что QR-коды ПриватБанка имеют желтый цвет, а monobank – розовый. Оплата через приложение «Приват24» производится так:

пассажир сканирует QR, выбирает количество билетов и карточку, нажимает «Купить», после чего электронный билет хранится в разделе Еще – Транспорт – Городской транспорт.

При использовании камеры смартфона открывается страница в браузере, где выбирают проезд, количество билетов и способы расчета. После оплаты отображается электронный билет с таймером действия 60 минут.

Для пользователей monobank процесс несколько отличается. Через приложение нужно сканировать QR-код и нажать «Подтвердить», после чего билет открывается в обозревателе со всеми данными и QR-кодом для проверки.

При использовании камеры смартфона выбирают количество билетов и способ расчета: monobank, Google Pay, Apple Pay или карту. После этого билет сразу доступен на экране.

Для проверки подлинности достаточно отсканировать QR-код. Приложение покажет статус поездки при разрешенной геолокации.

В компании напоминают, что электронный билет работает 60 минут и содержит бортовой номер транспорта. Если страница билета случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера.

Таким образом новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет пассажирам быстро оплачивать билеты.

Последние новости Украины:

