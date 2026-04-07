Нова система оплати за проїзд у Вінниці вже запрацювала у громадському транспорті міста, тому розповідаємо про це більше.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає використання двох видів QR-кодів, кожен з яких відповідає конкретному банку, повідомляє Politeka.

Коди ПриватБанку мають жовтий відтінок, а monobank виділяється рожевим кольором, але при цьому розрахуватися можна будь-якою карткою, незалежно від банкую

Це робить нову систему оплати за проїзд у Вінниці універсальною та зрозумілою для всіх пасажирів.

За словами представників місцевої транспортної компанії, QR-коди такого зразка поступово розміщуватимуться у всьому громадському транспорті міста.

Це допоможе уникнути скупчень та черг під час посадки, щоб кожен пасажир мав змогу швидко обрати свій варіант розрахунку.

Квиток можна придбати через застосунок «Приват24» - для цього достатньо відсканувати QR-код, обрати кількість квитків, картку та натиснути кнопку купівлі.

Після цього електронний квиток з таймером на 60 хвилин з’являється в розділі Ще - Транспорт - Міський транспорт.

Через камеру смартфона відкривається сторінка в браузері, де також можна обрати опцію кількість квитків та спосіб оплати через Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Аналогічно нова система оплати за проїзд у Вінниці працює й з monobank. Після сканування QR-коду та підтвердження квиток одразу доступний на екрані смартфона і містить усі необхідні дані та власний QR-код для перевірки.

Щоб упевнитися у дійсності документа, достатньо відсканувати код у застосунку monobank, який покаже статус квитка за умови дозволеної геолокації.

Для пасажирів важливо пам’ятати, що кожен квиток дійсний 60 хвилин і містить бортовий номер транспортного засобу.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: які нюанси було розкрито жителям

Також Politeka повідомляла, Графік відключення газу на квітень у Вінницькій області: кого попереджено про обмеження

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: як отримати такий необхідний прихисток