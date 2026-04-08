Графики отключения света в Запорожье на 9 апреля будут действовать в части города из-за планового ремонта электрооборудования, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».
Графики отключения света в Запорожье на 9 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Жителям раскрыли время и адреса домов, где будут действовать длительные отключения.
С 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество, однако ограничения будут продолжаться только в домах, которые находятся на следующих улицах:
- Акациева (Тытова) — 1; 2; 3–29; 2–28
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
- Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23; 1; 2; 6
- Балтийська — 1–9; 2–10
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84; 73–87
- Вышнева — 1–21; 23; 2–22
- Видминна — 1; 1А; 3–17; 4–14
- Гданська (Сыбирська) — 1–9; 13–19; 25; 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79; 83–99; 87; 102; 103; 105–111; 108–122
- Гоголя — 183
- Голды Меир (Сусанина) — 62–76
- Грыгория Вегмана — 2–4; 4а; 4б; 10; 16–26; 16а
- Захария Махна (Першотравнева) — 2; 2а; 17; 19; 21; 23; 25; 27
- Зачыняева — 75–77; 81–83
- Карпатська (Анапська) — 42–44
- Каспийська — 1–25; 2–20; 22; 26–66; 27–61; 68; 68Б; 3/1; 35; 43
- Кочубея — 47–65; 60–74
- Марко Вовчок — 1–41; 2–18; 25в
- Морфлотська — 63–109; 84–110
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17; 4–18
- Передова — 1А; 2А; 2–10
- Початкова — 3–17; 4–16; 18
- Семеренка — 59–63; 60–76
- Сергия Корольова — 1; 2; 3–29; 4–30
- Середня — 1–29; 2–32
- Сковороды — 1–11; 2–36; 38; 40
- Софии Перовськои — 1–11; 4–12
- Тараса Бульбы — 1–13; 2–8; 14; 16–22; 22а
- Учытельська — 41
- Футбольна — 1–13; 2–8
- Чорногоривська — 1–7; 11–15; 2–6; 10–16
- Яворныцького — 2–4; 22/1; 22/2; 28а; 28б
- Яхт-клубна (Орловська) — 2–4; 3–5
- пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21; 2–8
- пров. Днипрорудный — 6; 8; 10; 12
- пров. Косогирный — 5; 7; 8; 10
- пров. Нызовый — 11; 13; 15; 17; 12–16
- пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35; 22.
