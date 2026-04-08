Графики отключения света в Запорожье на 9 апреля будут действовать в части города из-за планового ремонта электрооборудования, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 9 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Жителям раскрыли время и адреса домов, где будут действовать длительные отключения.

С 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество, однако ограничения будут продолжаться только в домах, которые находятся на следующих улицах:

Акациева (Тытова) — 1; 2; 3–29; 2–28

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1–23; 1; 2; 6

Балтийська — 1–9; 2–10

Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84; 73–87

Вышнева — 1–21; 23; 2–22

Видминна — 1; 1А; 3–17; 4–14

Гданська (Сыбирська) — 1–9; 13–19; 25; 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79; 83–99; 87; 102; 103; 105–111; 108–122

Гоголя — 183

Голды Меир (Сусанина) — 62–76

Грыгория Вегмана — 2–4; 4а; 4б; 10; 16–26; 16а

Захария Махна (Першотравнева) — 2; 2а; 17; 19; 21; 23; 25; 27

Зачыняева — 75–77; 81–83

Карпатська (Анапська) — 42–44

Каспийська — 1–25; 2–20; 22; 26–66; 27–61; 68; 68Б; 3/1; 35; 43

Кочубея — 47–65; 60–74

Марко Вовчок — 1–41; 2–18; 25в

Морфлотська — 63–109; 84–110

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17; 4–18

Передова — 1А; 2А; 2–10

Початкова — 3–17; 4–16; 18

Семеренка — 59–63; 60–76

Сергия Корольова — 1; 2; 3–29; 4–30

Середня — 1–29; 2–32

Сковороды — 1–11; 2–36; 38; 40

Софии Перовськои — 1–11; 4–12

Тараса Бульбы — 1–13; 2–8; 14; 16–22; 22а

Учытельська — 41

Футбольна — 1–13; 2–8

Чорногоривська — 1–7; 11–15; 2–6; 10–16

Яворныцького — 2–4; 22/1; 22/2; 28а; 28б

Яхт-клубна (Орловська) — 2–4; 3–5

пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21; 2–8

пров. Днипрорудный — 6; 8; 10; 12

пров. Косогирный — 5; 7; 8; 10

пров. Нызовый — 11; 13; 15; 17; 12–16

пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35; 22.

