Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 квітня діятимуть у частині міста через плановий ремонт електрообладнання, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 квітня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Мешканцям розкрили час та адреси будинків, де діятимуть тривалі вимкнення.
З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику, проте обмеження будуть тривати лише в будинках, які знаходяться на наступних вулицях:
- Акацієва (Титова) — 1; 2; 3–29; 2–28
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1–23; 1; 2; 6
- Балтійська — 1–9; 2–10
- Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84; 73–87
- Вишнева — 1–21; 23; 2–22
- Відмінна — 1; 1А; 3–17; 4–14
- Гданська (Сибірська) — 1–9; 13–19; 25; 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79; 83–99; 87; 102; 103; 105–111; 108–122
- Гоголя — 183
- Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76
- Григорія Вегмана — 2–4; 4а; 4б; 10; 16–26; 16а
- Захарія Махна (Першотравнева) — 2; 2а; 17; 19; 21; 23; 25; 27
- Зачиняєва — 75–77; 81–83
- Карпатська (Анапська) — 42–44
- Каспійська — 1–25; 2–20; 22; 26–66; 27–61; 68; 68Б; 3/1; 35; 43
- Кочубея — 47–65; 60–74
- Марко Вовчок — 1–41; 2–18; 25в
- Морфлотська — 63–109; 84–110
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17; 4–18
- Передова — 1А; 2А; 2–10
- Початкова — 3–17; 4–16; 18
- Семеренка — 59–63; 60–76
- Сергія Корольова — 1; 2; 3–29; 4–30
- Середня — 1–29; 2–32
- Сковороди — 1–11; 2–36; 38; 40
- Софії Перовської — 1–11; 4–12
- Тараса Бульби — 1–13; 2–8; 14; 16–22; 22а
- Учительська — 41
- Футбольна — 1–13; 2–8
- Чорногорівська — 1–7; 11–15; 2–6; 10–16
- Яворницького — 2–4; 22/1; 22/2; 28а; 28б
- Яхт-клубна (Орловська) — 2–4; 3–5
- пров. Вовчий (Ржевського) — 5–21; 2–8
- пров. Дніпрорудний — 6; 8; 10; 12
- пров. Косогірний — 5; 7; 8; 10
- пров. Низовий — 11; 13; 15; 17; 12–16
- пров. Спасівський (Писарева) — 19–35; 22.
