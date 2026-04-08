Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 квітня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Мешканцям розкрили час та адреси будинків, де діятимуть тривалі вимкнення.

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику, проте обмеження будуть тривати лише в будинках, які знаходяться на наступних вулицях:

Акацієва (Титова) — 1; 2; 3–29; 2–28

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1–23; 1; 2; 6

Балтійська — 1–9; 2–10

Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84; 73–87

Вишнева — 1–21; 23; 2–22

Відмінна — 1; 1А; 3–17; 4–14

Гданська (Сибірська) — 1–9; 13–19; 25; 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79; 83–99; 87; 102; 103; 105–111; 108–122

Гоголя — 183

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Григорія Вегмана — 2–4; 4а; 4б; 10; 16–26; 16а

Захарія Махна (Першотравнева) — 2; 2а; 17; 19; 21; 23; 25; 27

Зачиняєва — 75–77; 81–83

Карпатська (Анапська) — 42–44

Каспійська — 1–25; 2–20; 22; 26–66; 27–61; 68; 68Б; 3/1; 35; 43

Кочубея — 47–65; 60–74

Марко Вовчок — 1–41; 2–18; 25в

Морфлотська — 63–109; 84–110

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17; 4–18

Передова — 1А; 2А; 2–10

Початкова — 3–17; 4–16; 18

Семеренка — 59–63; 60–76

Сергія Корольова — 1; 2; 3–29; 4–30

Середня — 1–29; 2–32

Сковороди — 1–11; 2–36; 38; 40

Софії Перовської — 1–11; 4–12

Тараса Бульби — 1–13; 2–8; 14; 16–22; 22а

Учительська — 41

Футбольна — 1–13; 2–8

Чорногорівська — 1–7; 11–15; 2–6; 10–16

Яворницького — 2–4; 22/1; 22/2; 28а; 28б

Яхт-клубна (Орловська) — 2–4; 3–5

пров. Вовчий (Ржевського) — 5–21; 2–8

пров. Дніпрорудний — 6; 8; 10; 12

пров. Косогірний — 5; 7; 8; 10

пров. Низовий — 11; 13; 15; 17; 12–16

пров. Спасівський (Писарева) — 19–35; 22.

