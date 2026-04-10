Новая система оплаты за проезд в Виннице вводит цифровой формат расчета через QR-коды, которые уже стали появляться в общественном транспорте города, сообщает Politeka.

Речь идет о двух вариантах кодов, отличающихся цветом: желтый связан с сервисом ПриватБанк, розовый — с monobank. В то же время ограничений по картам нет — пассажиры могут использовать любой банк.

Решение направлено на упрощение посадки и уменьшение очередей. Представители перевозчика отмечают, что новые элементы будут постепенно установлены во всем транспорте.

Оплатить поездку можно через Приват24. Для этого достаточно отсканировать код, выбрать количество поездок, подтвердить платеж – после этого электронный билет появится в соответствующем разделе. Документ действует 60 минут.

Другой способ – использовать камеру смартфона. После сканирования открывается страница с выбором параметров и возможностью расчета через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Аналогичный принцип работает и для клиентов monobank: после подтверждения билет отображается на экране и содержит собственный код для проверки. Контроль осуществляется через приложение банка — система показывает статус при включенной геолокации.

Специалисты подчеркивают, что новая система оплаты за проезд в Виннице делает пользование транспортом более быстрым и удобным, ведь позволяет выбрать оптимальный способ расчета без дополнительных действий.

В городе ожидают, что внедрение цифровых решений повысит удобство использования транспорта и ускорит обслуживание пассажиров.

