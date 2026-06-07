Жителям региона советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 8 по 14 июня.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 8 по 14 июня продлятся только в отдельных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Жителям региона советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 8 по 14 июня и учесть их при планировании повседневных дел во избежание неудобств в быту. Энергетики отмечают, что плановое обслуживание сети является необходимым условием для поддержания стабильной работы электросистемы.

По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 08.06.2026 года с 09:00–17:00 будут выключать электричество в селе Биркы на улицах:

Андрия Зиновева — 1–29, 31–40, 42, 44

Дружбы — 1–4, 8–9, 11–12, 20

Калыновый переулок — 1–3, 5, 7, 11

Леси Украинкы — 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

Лисова — 1–3, 3А, 4–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Мыколаивська — 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26а, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Набережна — 2, 10–12, 16

Пидлисна — 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Сергия Горбатенка — 3, 6–10, 13, 15, 18, 20–22, 24–26, 29–30, 34, 38–42, 45, 48, 51–53

Центральна — 1–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–39, 39Б, 40–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Шевченка — 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

09.06.2026 с 09:00–17:00 часы будут продолжаться обесточиванием в селе Красносилля. Ограничат свет в домах, расположенных по следующим адресам:

Лисова — 4, 5

Центральна — 44, 50, 52–55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Шкильна — 4–5, 7–9, 11

Паркова — 2, 4–6, 8, 10–13, 21, 25

Перемогы — 1–2, 4–6, 7А, 8–10, 12, 14, 17–18, 20–21, 31–32, 36, 40, 42, 50, 54

Черкаська — 1–4, 7, 10–11, 14–15, 19, 21, 33, 39, 41, 38, 45–47, 50, 55, 58–60, 63–64, 69, 79

пров. Тимирязева — 6

Тернова — 1–2, 4, 6А, 7–8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Травнева — 2–3, 5, 9, 11–12, 16, 20–21

Поштова — 2, 4–6, 13, 25А, 29

Чыгырынська — 1, 4–11, 13, 16, 18, 21–22, 24, 26–27, 30, 33, 35, 38–39, 39А, 40–41, 43–44, 46–47

Велыка — 2, 4, 6

10.06.2026 с 09:00–21:00 часа будут выключать электричество в населенном пункте Ясынуватка. Обесточат почти на весь день только следующие улицы:

Ингулецька — 1, 3–4, 7–9, 13, 15

Ранковый переулок — 1–3, 5, 7

Центральна — 48, 54, 56, 60, 61А, 63, 65–70, 72, 78–81, 81А, 84, 89

11.06.2026 с 08:00–22:00 часов из-за расчистки трасс обесточат часть села Протопопивка. Электричество будут выключать в домах, по адресам:

Клубна — 1–9, 11, 17

Клубный провулок — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Набережна — 1–3, 5, 7–10, 12–13, 15, 17–18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Набережный провулок — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Фермерська — 2–3, 5–8, 10–11, 13

Шевченка провулок — 1–2, 10

Шевченка — 3–8, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Шкильна — 1–2, 4, 4А.

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