Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области в апреле 2026 года будет предоставляться в виде единовременных выплат.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает выплаты в размере 1500 гривен, сообщает Politeka.

Правительство приняло постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной доплаты отдельным категориям населения" еще 18 марта.

По условиям документа, получить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области смогут те, кому по состоянию на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

Важным условием есть то, чтобы их размер вместе с надбавками и доплатами не превышает 25 950 гривен. Это соответствует 10 прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность.

Среди категорий получателей указаны пенсионеры по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также получающие страховые пенсии за выслугу лет или специальные пенсии.

Доплата также предоставляется пенсионерам с инвалидностью и лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области распространяется и на получателей государственных социальных программ.

Среди них внутренне перемещенные лица, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, а также получающие временную помощь, базовые социальные выплаты или соцпомощь на детей, включая одиноких матерей, опекунов, семей с тяжелобольными детьми и многодетными семьями.

Кроме этого, выплаты получат приемные родители и родители-воспитатели, заботящиеся о детях, лишенных родительской опеки.

В этом году правительство подчеркивает, что выплаты будут произведены автоматически в течение апреля, без необходимости дополнительного обращения в органы социальной защиты.

