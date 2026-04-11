Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області у квітні 2026 року надаватиметься у вигляді одноразових виплат.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачає виплати у розмірі 1500 гривень, повідомляє Politeka.

Уряд ухвалив постанову № 341 “Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення” ще 18 березня.

За умовами документу, отримати грошову допомогу для ВПО в Дніпропетровській області зможуть ті, кому станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати.

Важливою умовою є те, щоб їхній розмір разом із надбавками та доплатами не перевищує 25 950 гривень. Це відповідає 10 прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність.

Серед категорій одержувачів зазначені пенсіонери за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також ті, хто отримує страхові пенсії за вислугу років або спеціальні пенсії.

Доплата також надається пенсіонерам з інвалідністю та особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області поширюється й на отримувачів державних соціальних програм.

Серед них внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, а також ті, хто отримує тимчасову допомогу, базові соціальні виплати або соцдопомогу на дітей, включно з одинокими матерями, опікунами, сім’ями з тяжкохворими дітьми та багатодітними родинами.

Окрім цього, виплати отримають прийомні батьки та батьки-вихователі, що піклуються про дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Цього року уряд підкреслює, що виплатм будуть проведені автоматично протягом квітня, без необхідності додаткового звернення до органів соціального захисту.

