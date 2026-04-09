Новый график движения транспорта в Харькове предполагает обновление курсирования временного автобуса, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Харькове охватывает период, когда горожане традиционно посещают кладбище для чествования родных, сообщает Politeka.

О нововведениях рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

Новый график транспорта в Харькове предусматривает обновление движения временного автобуса №18, соединяющего станцию ​​метро "Левада" с городским кладбищем №18 во время праздничных и поминальных дней.

Временный автобус №18 будет курсировать в дни 11, 12, 18 и 19 апреля, обеспечивая удобное передвижение из центра города в кладбище и обратно.

Автобус будет отправляться от остановки "Станция метро Левада" каждый час и с небольшими интервалами между рейсами, начиная в 7:00 утра и завершая около 15:35.

Это позволит пассажирам из разных районов города планировать поездки в удобное для себя время. В обратном направлении рейсы от "Городского кладбища №18" также предусматривают регулярные отправления, начиная с 7:45 до 16:20.

Такие изменения разработаны для того, чтобы избежать скопления людей и обеспечить более комфортную и безопасную перевозку жителей во время праздничных дней.

Пассажиры могут планировать свои поездки заранее, ориентируясь на новый график движения транспорта в Харькове.

