Синоптики зазначають, що прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 квітня в Харкові формується під впливом циклонічних процесів.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 квітня в Харкові вказує на переважання хмарної погоди, часті опади та поступове підвищення температурних показників наприкінці періоду, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Синоптик.

У середу, 8 квітня, місто перебуватиме під впливом щільної хмарності. У другій половині дня очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від +2° вранці до +9° вдень, вітер буде слабким.

У четвер, 9 квітня, ситуація суттєво не зміниться. Хмари повністю закриють небо, у денні години пройдуть опади різної інтенсивності. Максимальні значення сягнуть +9°, при підвищеній вологості повітря.

У п’ятницю, 10 квітня, утримається похмура погода. Вночі та вранці без істотних опадів, однак удень знову можливий дощ. Температура залишиться помірною — до +7°, із незначними поривами вітру.

У суботу, 11 квітня, вранці можливі короткі прояснення, проте вже вдень небо знову затягнеться хмарами. Опади посиляться, місцями триватимуть до вечора. Повітря прогріється до +9°.

Неділя, 12 квітня, принесе незначне потепління. Вдень очікується до +11°, однак дощ збережеться у денні години. Ввечері можливе часткове прояснення, що свідчитиме про зміну повітряних мас.

У понеділок, 13 квітня, температурний фон підвищиться до +14°. Протягом дня прогнозується невеликий дощ, який поступово припиниться ближче до вечора. Вітер залишатиметься помірним.

У вівторок, 14 квітня, істотних опадів не передбачається. Попри мінливу хмарність, температура підніметься до +16°, що стане найвищим показником за тиждень.

Синоптики зазначають, що прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 квітня в Харкові формується під впливом циклонічних процесів. Це зумовлює часті дощі, підвищену вологість та поступове потепління, яке стане відчутним ближче до середини квітня.

