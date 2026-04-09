Новий графік руху транспорту в Харкові передбачає оновлення курсування тимчасового автобуса, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Харкові охоплює період, коли містяни традиційно відвідують кладовище для вшанування рідних, повідомляє Politeka.

Про нововведення розповіли у пресслужбі Харківської міської ради.

Новий графік транспорту в Харкові передбачає оновлення руху тимчасового автобусу №18, який сполучає станцію метро "Левада" з міським кладовищем №18 під час святкових і поминальних днів.

Тимчасовий автобус №18 курсуватиме у дні 11, 12, 18 та 19 квітня, забезпечуючи зручне пересування з центру міста до кладовища та назад.

Автобус відправлятиметься від зупинки "Станція метро Левада" щопівгодини та з невеликими інтервалами між рейсами, починаючи о 7:00 ранку і завершуючи близько 15:35.

Це дозволить пасажирам з різних районів міста планувати поїздки у зручний для себе час. У зворотному напрямку рейси від "Міського кладовища №18" також передбачають регулярні відправлення, починаючи о 7:45 і до 16:20.

Такі зміни розроблені для того, щоб уникнути скупчення людей та забезпечити більш комфортне і безпечне перевезення мешканців під час святкових днів.

Пасажири мають змогу планувати свої поїздки заздалегідь, орієнтуючись на новий графік руху транспорту в Харкові.

Нагадаємо, що раніше ми писали про прогноз погоди на період з 8 по 14 квітня, який надали метеорологи. Тож місцеві мешканці можуть підлаштувати свою поїздку на кладовище, зважаючи на погодні умови.

Подивитися детальний прогноз по днях можна у статті за посиланням. Це допоможе уникнути негоди і спланувати відвідування кладовища у день з більш сприятливою температурою.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.