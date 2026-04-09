Подорожание проезда во Львове коснется студентов, пользователей Леокарт и пассажиров, которые будут платить наличными.

Подорожание проезда во Львове проходит на фоне длительных переговоров между городским советом и частными перевозчиками, сообщает Politeka.

Львовский городской совет отклонил предложение поднять тарифы до 42 гривен, считая такое подорожание проезда во Львове слишком резким для пассажиров.

В то же время городской совет предложил более сбалансированное решение. По новым правилам, студенты будут платить 11,5 гривен вместо 8,5, пользователи ЛеоКарт – 23 гривны вместо 17, а пассажиры, оплачивающие поездку банковской картой – 26 гривен вместо 20.

Те, кто будет выбирать наличные, должны будут платить 30 гривен вместо 25. В то же время окончательное решение о подорожании проезда во Львове должны принять через месяц.

Это произойдет после завершения консультаций и анализа возможного влияния на пассажиропоток и бюджет города.

Городские власти отмечают, что такая постепенная коррекция тарифов позволяет сохранить качество перевозок и поддержать баланс между потребностями львовян и экономической ситуацией перевозчиков.

В то же время эксперты отмечают, что даже умеренное повышение может повлиять на студенческие и семейные бюджеты, особенно если оно сопровождается ростом расходов на топливо и другие услуги.

Перевозчики аргументируют необходимость повышения стоимости билетов значительным повышением цен на горючее. Она за последний год почти удвоилась: если в 2025 литр стоил около 48 гривен, то сейчас цена превышает 90 гривен.

Новые тарифы позволят перевозчикам поддерживать техническое состояние автобусов и троллейбусов, обеспечивать своевременные рейсы и избегать сокращения маршрутов.

Эксперты также отмечают, что последнее повышение тарифов в нашем городе произошло в 2025 году, когда топливо стоило почти вдвое дешевле.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львовской области: где именно предлагают 38 тысяч зарплаты.