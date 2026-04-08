Подорожание проезда во Львове происходит на фоне комплексных изменений в транспортной сфере, где ключевую роль играют расходы на горючее и необходимость поддержки стабильной работы перевозчиков.

Подорожание проезда во Львове становится неизбежным из-за резкого роста расходов на горючее и обслуживания транспорта, сообщает Politeka.

Городские власти уже готовят новые тарифы, однако окончательную стоимость пока не обнародовали.

По словам директора департамента мобильности Олега Забарыла, пересмотр цены является вынужденным шагом. Перевозчики предоставили расчеты, которые предусматривают тариф на уровне 42 гривен, что существенно превышает нынешний показатель. В то же время, эта цифра рассматривается только как база для дальнейших обсуждений.

Главной причиной перемен называют подорожание дизельного горючего. За последний период его стоимость выросла почти вдвое и превысила 90 гривен за литр. В структуре расходов транспортных предприятий топливо занимает значительную долю, непосредственно влияющую на экономику перевозок.

Ожидается, что проект решения по новым тарифам будет обнародован в ближайшее время. Параллельно город уже определился с другими условиями использования транспорта.

В частности, с 11 апреля возобновляются бесплатные пересадки. Их временно упразднили в марте для стабилизации работы перевозчиков на фоне роста расходов. В мэрии отмечают, что этот инструмент будет оставаться важной частью транспортной системы.

Открытым остается вопрос льгот для жителей близлежащих общин. Часть пассажиров упустила возможность пользоваться скидками из-за технических ограничений. Переговоры с соседними общинами продолжаются, окончательного решения пока нет.

