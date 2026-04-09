Подорожчання проїзду у Львові торкнеться студентів, користувачів ЛеоКарт і пасажирів, які платитимуть готівкою.

Подорожчання проїзду у Львові відбувається на тлі тривалих переговорів між міською радою та приватними перевізниками, повідомляє Politeka.

Львівська міська рада відхилила пропозицію підняти тарифи до 42 гривень, вважаючи таке подорожчання проїзду у Львові надто різким для пасажирів.

Натомість, міська рада запропонувала більш збалансоване рішення. За новими правилами, студенти платитимуть 11,5 гривень замість 8,5, користувачі ЛеоКарт - 23 гривні замість 17, а пасажири, які оплачують поїздку банківською карткою - 26 гривень замість 20.

Ті, хто обиратиме готівку, повинні будуть сплачувати 30 гривень замість 25. Водночас, остаточне рішення щодо подорожчання проїзду у Львові мають прийняти через місяць.

Це відбудеться після завершення консультацій та аналізу можливого впливу на пасажиропотік і бюджет міста.

Міська влада зазначає, що така поступова корекція тарифів дозволяє зберегти якість перевезень та підтримати баланс між потребами львів’ян і економічною ситуацією перевізників.

Водночас, експерти зауважують, що навіть помірковане підвищення може вплинути на студентські та сімейні бюджети, особливо якщо воно супроводжується зростанням витрат на паливо та інші послуги.

Перевізники аргументують необхідність підвищення вартості квитків значним підняттям цін на пальне. Вона за останній рік майже подвоїлася: якщо у 2025 році літр коштував близько 48 гривень, то зараз ціна перевищує 90 гривень.

Нові тарифи дозволять перевізникам підтримувати технічний стан автобусів та тролейбусів, забезпечувати своєчасні рейси і уникати скорочення маршрутів.

Експерти також відзначають, що останнє підвищення тарифів у нашому місті відбулося у 2025 році, коли паливо коштувало майже вдвічі дешевше.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.