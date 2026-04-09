Ограничения движения транспорта в Тернополе продлятся до начала мая.

Ограничения движения транспорта в Тернополе вводятся на улице Михаила Вербицкого с 20 апреля по 3 мая 2026 года, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Тернопольский городской совет.

Причиной становятся безотлагательные ремонтные работы тепловой сети.

Решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета. Работы будет проводить коммунальное предприятие «Тернопольгортеплокоммунэнерго» для предотвращения аварийных ситуаций.

Перекрытие касается участка у жилого дома №8 по ул. Евгения Коновальца. На месте установят временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения.

Жителей города просят планировать маршруты с учетом ограничений и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

Ограничения движения транспорта в Тернополе продлятся до начала мая, после завершения работ движение возобновят в обычном режиме.

Кроме того, в Тернопольской области также сообщалось о новой системе оплаты за проезд.

По информации с официального сайта городского совета, новые валидаторы уже установлены во всех городских автобусах. Часть транспортных средств оборудована двумя устройствами – спереди и сзади, что ускоряет посадку пассажиров.

Новая система оплаты позволяет перевозчикам получать точную статистику пассажиропотока и доходов, а жителям региона пользоваться прозрачным и удобным способом оплаты за проезд.

Карты старого образца остаются действительными, а обновленные будут издаваться только при первом изготовлении или при потере или повреждении.

В будущем автоматизация коснется и автобусов, курсирующих в сел Чортковской общины, тогда наличный расчет будет недоступен.

