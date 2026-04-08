Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала действовать в одном из городов региона, потому рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области была введена ООО «Easy Soft» из Киева, сообщает Politeka.

Новая система в Черкассах Тернопольской области позволяет пассажирам оплатить проезд безналично с помощью банковских карт или специальной «Карты чортковянина».

Как сообщили на официальном сайте городского совета, валидаторы нового образца уже установлены во всех городских автобусах. Некоторые транспортные средства оборудованы двумя устройствами – спереди и сзади для ускорения посадки пассажиров.

Благодаря новой системе оплаты за проезд в Тернопольской области перевозчики получают точные данные о пассажиропотоке и доходах, а пассажиры пользуются прозрачной и удобной формой оплаты.

Карты старого образца остаются действительными, а обновленные будут издаваться только при первом изготовлении или при потере или повреждении.

В будущем автоматизация коснется и автобусов, курсирующих в сел Чортковской общины, тогда наличный расчет будет недоступен.

Все поездки будут совершаться через карты и электронные билеты, которые можно пополнять через терминалы EasyPay.

Также предусмотрена работа кондукторов. Они могут проверять наличие билета в любое время с помощью специального устройства.

При выявлении неоплаченного билета применяется штраф по статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который составляет 20-кратный размер стоимости проезда, то есть 260 гривен.

Пассажиров просят внимательно пользоваться обновлениями, а в случае проблем с покупкой билета картой обращаться на горячую линию ООО «Easy Soft» по номеру 0 800 60 30 03.

