Обмеження руху транспорту в Тернополі триватимуть до початку травня.

Обмеження руху транспорту в Тернополі вводять на вулиці Михайла Вербицького з 20 квітня до 3 травня 2026 року, передає Politeka.

Інформацію про це надає Тернопільська міська рада.

Причиною стають невідкладні ремонтні роботи теплової мережі.

Рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Роботи проводитиме комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» для запобігання аварійним ситуаціям.

Перекриття стосується ділянки біля житлового будинку №8 на вул. Євгена Коновальця. На місці встановлять тимчасові дорожні знаки відповідно до схеми організації руху.

Мешканців міста просять планувати маршрути з урахуванням обмежень та вибирати альтернативні шляхи, щоб уникнути заторів.

Обмеження руху транспорту в Тернополі триватимуть до початку травня, після завершення робіт рух відновлять у звичайному режимі.

Крім того, в Тернопільській області також повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

За інформацією з офіційного сайту міської ради, нові валідатори вже встановлені у всіх міських автобусах. Частина транспортних засобів обладнана двома пристроями — спереду та ззаду, що пришвидшує посадку пасажирів.

Нова система оплати дозволяє перевізникам отримувати точну статистику пасажиропотоку та доходів, а жителям регіону користуватися прозорим і зручним способом оплати за проїзд.

Картки старого зразка залишаються дійсними, а оновлені видаватимуть лише при першому виготовленні або у разі втрати чи пошкодження.

У майбутньому автоматизація торкнеться і автобусів, що курсують до сіл Чортківської громади, тоді розрахунок готівкою буде недоступний.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо