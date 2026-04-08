Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області почала діяти в одному з міст регіону, тому розповідаємо про це більше.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запроваджена ТОВ «Easy Soft» із Києва, повідомляє Politeka.

Нова система у Чоркові Тернопільської області дозволяє пасажирам оплатити проїзд безготівково за допомогою банківських карток або спеціальної «Картки чортків’янина».

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, валідатори нового зразка вже встановлені у всіх міських автобусах. Деякі транспортні засоби обладнані двома пристроями – спереду та ззаду, щоб прискорити посадку пасажирів.

Завдяки новій системі оплати за проїзд у Тернопільській області перевізники отримують точні дані про пасажиропотік та доходи, а пасажири користуються прозорою і зручною формою оплати.

Картки старого зразка залишаються дійсними, а оновлені видаватимуть лише при першому виготовленні або у разі втрати чи пошкодження.

У майбутньому автоматизація торкнеться і автобусів, що курсують до сіл Чортківської громади, тоді розрахунок готівкою буде недоступний.

Всі поїздки здійснюватимуться через картки та електронні квитки, які можна поповнювати через термінали EasyPay.

Також передбачена робота кондукторів. Вони можуть перевіряти наявність квитка у будь-який час за допомогою спеціального пристрою.

У разі виявлення неоплаченого квитка застосовується штраф за статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який становить 20-кратний розмір вартості проїзду, тобто 260 гривень.

Пасажирів просять уважно користуватися оновленнями, а у разі проблем з купівлею квитка карткою, звертатися на гарячу лінію ТОВ «Easy Soft» за номером 0 800 60 30 03.

