Графики отключения света охватят десятки улиц в Запорожье, они запланированы на 10 апреля из-за профилактических и плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго».

Графики отключения света в Запорожье на 10 апреля вводятся из-за плановых и профилактических работ в пределах города. Жителям советуют ознакомиться с временем отключений и перечнем адресов, где не будет электричества.

С 09:00–16:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения электричества по следующим адресам:

Автодорожна — 57–83

Архыпа Куинджи — 23–25

Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22

Кочубея — 27–45, 34–58

Лыповецька — 2–8, 26–32

Павла Чубынського — 121–149, 124–144, 146а

Памирська — 135–155, 148–182

Самийла Кишкы — 23к

Обухивськый пров. — 1–11, 2–10

Спасивськый пров. — 3–7, 7а, 4–10, 9–17, 20

Штурманськый пров. — 1–17, 2–8

С 09:00–17:00 город охватят обесточивание. Ограничения относятся к следующим улицам города:

Архыпа Куинджи — 14–36

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Володарська — 1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 2–16, 18а

Володымыра Украинця — 45, 45 (9 пов) п.1, 2, 45 (9 пов) п.3, 4, 47, 49, 51

Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122, 87

Голды Меир — 62–76

Друкарська — 1–39, 2–40

Электрычна — 140а, 142а, 144, 144а, 146–184

Жытомырська — 40, 42–80, 47–85

Захария Махна — 12

Зачиняева — 75–77, 81–83

Зеленого Клыну — 1–39, 39а, 2–40

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Машынна — 125–163, 132, 134–170

Нагныбиды — 8 (9 пов), 8а, 10 (9 пов)

Нечыпора Дейкуна — 1–17, 4–18

Основна — 1–39, 2–38, 40

Павла Захарина — 21, 21а

Прыяружна — 10–14, 16–60, 49–53, 55–93

Радиальна — 3–9, 23–27

Семеренка — 59–63, 60–76

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Театральна — 1–13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 2–6, 8, 14, 25–33

Шамотна — 1–5, 1, 2–6, 7, 8, 9, 11–17, 12–18, 19–31, 20–28

Шламова — 2–10, 11–17, 18–42, 25–31

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчый пров. — 2–8, 5–21

Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12

Спасивськый пров. — 19–35, 22.

Последние новости Украины:

