Графики отключения света охватят десятки улиц в Запорожье, они запланированы на 10 апреля из-за профилактических и плановых работ, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго».
Графики отключения света в Запорожье на 10 апреля вводятся из-за плановых и профилактических работ в пределах города. Жителям советуют ознакомиться с временем отключений и перечнем адресов, где не будет электричества.
С 09:00–16:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения электричества по следующим адресам:
- Автодорожна — 57–83
- Архыпа Куинджи — 23–25
- Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22
- Кочубея — 27–45, 34–58
- Лыповецька — 2–8, 26–32
- Павла Чубынського — 121–149, 124–144, 146а
- Памирська — 135–155, 148–182
- Самийла Кишкы — 23к
- Обухивськый пров. — 1–11, 2–10
- Спасивськый пров. — 3–7, 7а, 4–10, 9–17, 20
- Штурманськый пров. — 1–17, 2–8
С 09:00–17:00 город охватят обесточивание. Ограничения относятся к следующим улицам города:
- Архыпа Куинджи — 14–36
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Володарська — 1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 2–16, 18а
- Володымыра Украинця — 45, 45 (9 пов) п.1, 2, 45 (9 пов) п.3, 4, 47, 49, 51
- Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122, 87
- Голды Меир — 62–76
- Друкарська — 1–39, 2–40
- Электрычна — 140а, 142а, 144, 144а, 146–184
- Жытомырська — 40, 42–80, 47–85
- Захария Махна — 12
- Зачиняева — 75–77, 81–83
- Зеленого Клыну — 1–39, 39а, 2–40
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Машынна — 125–163, 132, 134–170
- Нагныбиды — 8 (9 пов), 8а, 10 (9 пов)
- Нечыпора Дейкуна — 1–17, 4–18
- Основна — 1–39, 2–38, 40
- Павла Захарина — 21, 21а
- Прыяружна — 10–14, 16–60, 49–53, 55–93
- Радиальна — 3–9, 23–27
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Театральна — 1–13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 2–6, 8, 14, 25–33
- Шамотна — 1–5, 1, 2–6, 7, 8, 9, 11–17, 12–18, 19–31, 20–28
- Шламова — 2–10, 11–17, 18–42, 25–31
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчый пров. — 2–8, 5–21
- Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасивськый пров. — 19–35, 22.
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.