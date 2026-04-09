Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи.

Графіки відключення світла охоплять десятки вулиць у Запоріжжі, вони заплановані на 10 квітня через профілактичні та планові роботи, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи в межах міста. Мешканцям радять ознайомитися з часом вимкнень та переліком адрес, де не буде електрики.

З 09:00–16:00 години триватимуть додаткові графіки відключення електрики за такими адресами:

Автодорожна — 57–83

Архипа Куїнджі — 23–25

Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22

Кочубея — 27–45, 34–58

Липовецька — 2–8, 26–32

Павла Чубинського — 121–149, 124–144, 146а

Памірська — 135–155, 148–182

Самійла Кішки — 23к

Обухівський пров. — 1–11, 2–10

Спасівський пров. — 3–7, 7а, 4–10, 9–17, 20

Штурманський пров. — 1–17, 2–8

З 09:00–17:00 години місто охоплять знеструмлення. Обмеження стосуються таких вулиць міста:

Архипа Куїнджі — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Володарська — 1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 2–16, 18а

Володимира Українця — 45, 45 (9 пов) п.1, 2, 45 (9 пов) п.3, 4, 47, 49, 51

Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122, 87

Голди Меїр — 62–76

Друкарська — 1–39, 2–40

Електрична — 140а, 142а, 144, 144а, 146–184

Житомирська — 40, 42–80, 47–85

Захарія Махна — 12

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Зеленого Клину — 1–39, 39а, 2–40

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Машинна — 125–163, 132, 134–170

Нагнибіди — 8 (9 пов), 8а, 10 (9 пов)

Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18

Основна — 1–39, 2–38, 40

Павла Захаріна — 21, 21а

Прияружна — 10–14, 16–60, 49–53, 55–93

Радіальна — 3–9, 23–27

Семеренка — 59–63, 60–76

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Театральна — 1–13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 2–6, 8, 14, 25–33

Шамотна — 1–5, 1, 2–6, 7, 8, 9, 11–17, 12–18, 19–31, 20–28

Шламова — 2–10, 11–17, 18–42, 25–31

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчий пров. — 2–8, 5–21

Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12

Спасівський пров. — 19–35, 22.

