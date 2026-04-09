Графіки відключення світла охоплять десятки вулиць у Запоріжжі, вони заплановані на 10 квітня через профілактичні та планові роботи, пише Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи в межах міста. Мешканцям радять ознайомитися з часом вимкнень та переліком адрес, де не буде електрики.
З 09:00–16:00 години триватимуть додаткові графіки відключення електрики за такими адресами:
- Автодорожна — 57–83
- Архипа Куїнджі — 23–25
- Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22
- Кочубея — 27–45, 34–58
- Липовецька — 2–8, 26–32
- Павла Чубинського — 121–149, 124–144, 146а
- Памірська — 135–155, 148–182
- Самійла Кішки — 23к
- Обухівський пров. — 1–11, 2–10
- Спасівський пров. — 3–7, 7а, 4–10, 9–17, 20
- Штурманський пров. — 1–17, 2–8
З 09:00–17:00 години місто охоплять знеструмлення. Обмеження стосуються таких вулиць міста:
- Архипа Куїнджі — 14–36
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Володарська — 1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 2–16, 18а
- Володимира Українця — 45, 45 (9 пов) п.1, 2, 45 (9 пов) п.3, 4, 47, 49, 51
- Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122, 87
- Голди Меїр — 62–76
- Друкарська — 1–39, 2–40
- Електрична — 140а, 142а, 144, 144а, 146–184
- Житомирська — 40, 42–80, 47–85
- Захарія Махна — 12
- Зачиняєва — 75–77, 81–83
- Зеленого Клину — 1–39, 39а, 2–40
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Машинна — 125–163, 132, 134–170
- Нагнибіди — 8 (9 пов), 8а, 10 (9 пов)
- Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18
- Основна — 1–39, 2–38, 40
- Павла Захаріна — 21, 21а
- Прияружна — 10–14, 16–60, 49–53, 55–93
- Радіальна — 3–9, 23–27
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Театральна — 1–13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 2–6, 8, 14, 25–33
- Шамотна — 1–5, 1, 2–6, 7, 8, 9, 11–17, 12–18, 19–31, 20–28
- Шламова — 2–10, 11–17, 18–42, 25–31
- Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчий пров. — 2–8, 5–21
- Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасівський пров. — 19–35, 22.
