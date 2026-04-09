Графіки відключення світла охоплять десятки вулиць у Запоріжжі, вони заплановані на 10 квітня через профілактичні та планові роботи, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 квітня вводяться через планові та профілактичні роботи в межах міста. Мешканцям радять ознайомитися з часом вимкнень та переліком адрес, де не буде електрики.

З 09:00–16:00 години триватимуть додаткові графіки відключення електрики за такими адресами:

  • Автодорожна — 57–83
  • Архипа Куїнджі — 23–25
  • Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22
  • Кочубея — 27–45, 34–58
  • Липовецька — 2–8, 26–32
  • Павла Чубинського — 121–149, 124–144, 146а
  • Памірська — 135–155, 148–182
  • Самійла Кішки — 23к
  • Обухівський пров. — 1–11, 2–10
  • Спасівський пров. — 3–7, 7а, 4–10, 9–17, 20
  • Штурманський пров. — 1–17, 2–8

З 09:00–17:00 години місто охоплять знеструмлення. Обмеження стосуються таких вулиць міста:

  • Архипа Куїнджі — 14–36
  • Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
  • Володарська — 1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 2–16, 18а
  • Володимира Українця — 45, 45 (9 пов) п.1, 2, 45 (9 пов) п.3, 4, 47, 49, 51
  • Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122, 87
  • Голди Меїр — 62–76
  • Друкарська — 1–39, 2–40
  • Електрична — 140а, 142а, 144, 144а, 146–184
  • Житомирська — 40, 42–80, 47–85
  • Захарія Махна — 12
  • Зачиняєва — 75–77, 81–83
  • Зеленого Клину — 1–39, 39а, 2–40
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
  • Машинна — 125–163, 132, 134–170
  • Нагнибіди — 8 (9 пов), 8а, 10 (9 пов)
  • Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18
  • Основна — 1–39, 2–38, 40
  • Павла Захаріна — 21, 21а
  • Прияружна — 10–14, 16–60, 49–53, 55–93
  • Радіальна — 3–9, 23–27
  • Семеренка — 59–63, 60–76
  • Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
  • Театральна — 1–13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 2–6, 8, 14, 25–33
  • Шамотна — 1–5, 1, 2–6, 7, 8, 9, 11–17, 12–18, 19–31, 20–28
  • Шламова — 2–10, 11–17, 18–42, 25–31
  • Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
  • Вовчий пров. — 2–8, 5–21
  • Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
  • Спасівський пров. — 19–35, 22.

