Графики отключения света в Сумской области связаны с проведением технического обслуживания на 10 апреля.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумской области связаны с проведением технического обслуживания и профилактических работ в сетях. Отключения будут происходить по определенным адресам и часам.

С 09:00–15:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в населенном пункте Шостка на следующих улицах:

Шалимова — 4, 8, 25, 28, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 47А, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Ридна — 62, 64, 66

Соборна — 64

Короленка — 39, 41, 43, 45, 46, 46А, 47

Героив Шосткынщыны — 25, 41, 43, 45, 47

Бакынська — 50

С 08:30–16:30 в городе Конотоп будут выключать электричество. Свет исчезнет по адресам:

1-й Валерия Залужного — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Валерия Залужного — 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61

2-й Валерия Залужного — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

1-й Щаслывои — 1, 1А, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

2-й Щаслывои — 18

3-й Щаслывои — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13

Щаслыва — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40

Пирогова — 26А

С 08:00–17:00 часов в городе Охтырка будут продолжаться плановые отключения электричества. Свет исчезнет в домах, находящихся по адресам:

Мыргородська — 4

8 Березня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 40Ж, 40З, 41, 42, 42/1, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65А, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 89

93-и Брыгады Холодный Яр — 78, 79, 81, 81А, 81Б, 82, 83, 84, 85, 85А, 85Б, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115А, 116, 116А, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139А, 140, 141, 142, 143, 143А, 144, 145, 146, 147, 147А, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 155А, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 176, 180, 182, 184, 186, 190

Бакыривськый — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 30, 31, 33, 35

Березовый — 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А

Бузкова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 82, 84, 86.

Васыля Бычкова — 9, 9А, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 20, 22, 24

Васыля Сухомлынського — 1, 1А, 2.

