Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано в Дрогобыче после утверждения обновленной тарифной модели исполнительным комитетом городского совета, сообщает Politeka.

Решение начало действовать с 29 апреля и ввело дифференцированную систему оплаты за проезд в городском общественном транспорте.

Стоимость поездки теперь зависит от способа расчета. Самый низкий тариф установили для пользователей Карты жителя Дрогобычской общины и мобильного приложения — 25 гривен. Оплата банковской картой составляет 28 гривен, тогда как наличный расчет у водителя - 30 гривен.

Новые цены на проезд в общественном транспорте утвердил исполнительный комитет Дрогобычского городского совета.

В городском совете объясняют, что пересмотр цен обусловлен экономической нагрузкой на перевозчиков. Среди основных факторов называют рост стоимости горючего и повышение минимальной заработной платы, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость рейсов.

Дополнительно транспортные предприятия сообщают об увеличении расходов на техническое обслуживание автобусов и обновлении автопарка. По их оценкам, без коррекции тарифов содержание маршрутной сети становится все сложнее.

Социальные льготы при этом остаются в силе: отдельные категории пассажиров продолжают пользоваться безвозмездным проездом, компенсируемым из бюджета общины. Также в городе обсуждается установка камер видеонаблюдения в салонах автобусов для повышения уровня безопасности.

В результате подорожание проезда во Львовской области сопровождается изменениями в системе оплаты и постепенной адаптацией транспортной модели города к новым экономическим условиям.

В горсовете отмечают, что дальнейшие корректировки тарифов будут зависеть от стоимости энергоносителей и общей финансовой ситуации в сфере перевозок.

