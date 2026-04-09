Обнародован подробный график отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 10 апреля.

Графики отключения света продлятся в Днепропетровской области в связи с плановыми работами, которые продлятся 10 апреля, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Обнародован подробный график отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 10 апреля. Это позволяет жителям заранее подготовиться, учесть возможные перебои со светом и лучше организовать свой день, чтобы снизить неудобства в повседневной жизни и работе.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах села Вильне с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 12, 14, 16, 21

Абрыкосова — 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Васылькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Сообщается о плановых работах в селе Широке с 08:00 до 18:00 по адресу:

Верхня Набережна: 30;

Зарична: 2, 4;

Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;

Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43 (непарные), 44, 45-51 (непарные), 52, 53-65 (непарные), 66, 67-73 (непарные), 74, 87;

Шырокивська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54;

пров. Степовый: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парные), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.

10 апреля в городе Жовти Воды с 07:30 до 18:00 будет отсутствовать свет по адресам:

Авангардна: 17Б, 98А, 100-140 (парні);

Выноградна: 2;

Волонтерська: 1-7, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28;

Героив Украины: 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парні);

Героив Чорнобыля: 18/3, 51, 51Г;

Ивана Богуна: 50, 50А, 52-60 (парные), 60А, 62, 64, 66, 81-103 (непарные), 103А;

Козацькои Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 25А;

Покровська: 2-8, 8Г, 10-20 (парные);

Театральна: 2-20 (парные);

Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-101 (непарные);

пров. Багряный: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парные);

пров. Дружбы: 1-32, 34-42 (парні);

пров. Ивана Сирка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

пров. Кобзаря: 1-6;

пров. Риздвяный: 1-19 (непарные);

пров. Свитанковый: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;

пров. Чаривный: 1, 1А, 2-18;

Грыгория Сковороды: 1, 2-8 (парные), 12-30 (парные), 34, 38, 44-60 (парные), 64;

Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-22;

Донбасивська: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-65 (непарные), 69, 75;

Жовторичанська: 5;

Калынова: 2, 3, 8, 16;

Кооператывна: 31-47 (непарные), 84, 86, 88, 92-100 (парные), 104, 112-118 (парные), 124, 126;

Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парные).

