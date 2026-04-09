Графики отключения света продлятся в Днепропетровской области в связи с плановыми работами, которые продлятся 10 апреля, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».
Обнародован подробный график отключений электроэнергии в Днепропетровской области на 10 апреля. Это позволяет жителям заранее подготовиться, учесть возможные перебои со светом и лучше организовать свой день, чтобы снизить неудобства в повседневной жизни и работе.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах села Вильне с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 12, 14, 16, 21
- Абрыкосова — 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68
- Васылькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10
Сообщается о плановых работах в селе Широке с 08:00 до 18:00 по адресу:
- Верхня Набережна: 30;
- Зарична: 2, 4;
- Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;
- Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43 (непарные), 44, 45-51 (непарные), 52, 53-65 (непарные), 66, 67-73 (непарные), 74, 87;
- Шырокивська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54;
- пров. Степовый: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парные), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.
10 апреля в городе Жовти Воды с 07:30 до 18:00 будет отсутствовать свет по адресам:
- Авангардна: 17Б, 98А, 100-140 (парні);
- Выноградна: 2;
- Волонтерська: 1-7, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28;
- Героив Украины: 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парні);
- Героив Чорнобыля: 18/3, 51, 51Г;
- Ивана Богуна: 50, 50А, 52-60 (парные), 60А, 62, 64, 66, 81-103 (непарные), 103А;
- Козацькои Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 25А;
- Покровська: 2-8, 8Г, 10-20 (парные);
- Театральна: 2-20 (парные);
- Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-101 (непарные);
- пров. Багряный: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парные);
- пров. Дружбы: 1-32, 34-42 (парні);
- пров. Ивана Сирка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;
- пров. Кобзаря: 1-6;
- пров. Риздвяный: 1-19 (непарные);
- пров. Свитанковый: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;
- пров. Чаривный: 1, 1А, 2-18;
- Грыгория Сковороды: 1, 2-8 (парные), 12-30 (парные), 34, 38, 44-60 (парные), 64;
- Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-22;
- Донбасивська: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-65 (непарные), 69, 75;
- Жовторичанська: 5;
- Калынова: 2, 3, 8, 16;
- Кооператывна: 31-47 (непарные), 84, 86, 88, 92-100 (парные), 104, 112-118 (парные), 124, 126;
- Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парные).
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.
Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.