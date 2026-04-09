Оприлюднено детальний графік відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 10 квітня.

Графіки відключення світла будуть тривати у Дніпропетровській області у зв'язку з плановими роботами, що триватимуть 10 квітня, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Оприлюднено детальний графік відключень електроенергії у Дніпропетровській області на 10 квітня. Це дає змогу мешканцям заздалегідь підготуватися, врахувати можливі перебої зі світлом і краще організувати свій день, щоб зменшити незручності у повсякденному житті та роботі.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах села Вільне з 09:00 до 17:00 години за такими адресами:

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 12, 14, 16, 21

Абрикосова — 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Василькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Повідомляється про планові роботи у селі Широке з 08:00 до 18:00 за адресами:

Верхня Набережна: 30;

Зарічна: 2, 4;

Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;

Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43 (непарні), 44, 45-51 (непарні), 52, 53-65 (непарні), 66, 67-73 (непарні), 74, 87;

Широківська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54;

пров. Степовий: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парні), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.

10 квітня у місті Жовті Води з 07:30 до 18:00 буде відсутнє світло за адресами:

Авангардна: 17Б, 98А, 100-140 (парні);

Виноградна: 2;

Волонтерська: 1-7, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28;

Героїв України: 20, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26А, 28-36 (парні);

Героїв Чорнобиля: 18/3, 51, 51Г;

Івана Богуна: 50, 50А, 52-60 (парні), 60А, 62, 64, 66, 81-103 (непарні), 103А;

Козацької Слави: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 25А;

Покровська: 2-8, 8Г, 10-20 (парні);

Театральна: 2-20 (парні);

Франка: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-101 (непарні);

пров. Багряний: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16 (парні);

пров. Дружби: 1-32, 34-42 (парні);

пров. Івана Сірка: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

пров. Кобзаря: 1-6;

пров. Різдвяний: 1-19 (непарні);

пров. Світанковий: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;

пров. Чарівний: 1, 1А, 2-18;

Григорія Сковороди: 1, 2-8 (парні), 12-30 (парні), 34, 38, 44-60 (парні), 64;

Данила Нечая: 1, 2А, 3-5, 7-22;

Донбасівська: 1-4, 6-16, 18-36, 38-48, 50-53, 55-65 (непарні), 69, 75;

Жовторічанська: 5;

Калинова: 2, 3, 8, 16;

Кооперативна: 31-47 (непарні), 84, 86, 88, 92-100 (парні), 104, 112-118 (парні), 124, 126;

Мостова: 3-13, 15-23, 25-29, 31-33, 35, 38, 40, 42-55, 57, 58, 62, 68-74 (парні).

