Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в нескольких социальных и гуманитарных центрах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в рамках работы государственных учреждений и гуманитарных инициатив, сообщает Politeka.

В Кировоградской области функционирует несколько центров, где можно получить не только бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, но и временное убежище, базовые бытовые условия и дополнительную поддержку.

В частности, областной социальный центр матери и ребенка принимает внутри перемещенных лиц на временное проживание.

Здесь семьи с детьми могут остаться на несколько дней, пока ищут постоянное жилье. В центре есть возможность самостоятельно приготовить еду, воспользоваться горячим душем и переночевать в комфортных условиях.

Также обеспечивают детским питанием, средствами гигиены и постельным бельем. Бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров поступают от благотворителей в Кировоградской области.

Еще одним местом, где оказывают помощь, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Здесь поддержку могут получить переселенцы, пожилые люди, дети, женщины, малоимущие и многодетные семьи, а также люди с инвалидностью.

Помимо продовольственной поддержки посетителям предлагают консультации психолога, а также возможность находиться в укрытии во время воздушной тревоги.

Также в городе действует гуманитарный штаб на базе Школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Здесь переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание, а также взять с собой еду.

Продолжающуюся поддержка во всех организациях оказывается в зависимости от наличия ресурсов, поэтому объемы помощи могут отличаться.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, что подорожание проезда в Кировоградской области: где и на сколько вырастут тарифы

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.