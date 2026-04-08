Подорожание проезда в Кировоградской области произойдет уже в этом месяце после решения местных властей.

Подорожание проезда в Кировоградской области означает обновление стоимости перевозок в одном из городов, сообщает Politeka.

В частности, речь идет об Александрии, где новые тарифы были утверждены на заседании исполкома 2 апреля.

Информацию о подорожании проезда в Кировоградской области обнародовал Александрийский городской совет.

Согласно принятому решению, предельный тариф в городских автобусах установили на уровне 18 гривен. В то же время, для отдельных направлений предусмотрены другие цены.

В частности, поездка в поселок Александрийского маршрутами №81/2, №81/3 и №81/4 будет стоить 25 гривен, а в Головковку по маршруту №80 придется платить 30 гривен.

Новые тарифы начнут действовать с 10 апреля. Причиной пересмотра стоимости перевозок называют резкий рост цен на дизельное топливо.

За март его стоимость повысилась примерно на 50 процентов. Само горючее составляет около половины всей структуры тарифа.

Предыдущий тариф в 15 гривен рассчитывали, когда литр дизеля стоил 59 гривен, однако его средняя цена достигла 85 гривен.

В то же время подорожание проезда в Кировоградской области коснулось не только Александрии. Раньше изменения ввели и в Светловодске. Там исполком городского совета 23 марта принял решение о новых расценках, которые начали действовать с 1 апреля.

В большинстве маршруток этого города стоимость билета выросла до 15 гривен, что на 5 гривен больше, чем раньше. Изменения охватили маршруты №2а, 5, 9, 11, 12, 23 и 24.

Отдельно просмотрели расценки на маршруте № 7, который соединяет город с поселком Власовка. Там стоимость билета выросла с 15 до 20 гривен, в то время как в пределах самого города осталась на уровне 15 гривен.

