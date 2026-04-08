Графики отключения света в Кировоградской области на 9 апреля продлятся из-за плановых работ в части региона.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
В Кировоградской области на 9 апреля запланированы графики отключения света в отдельных населенных пунктах региона. Такие ограничения связаны с выполнением необходимых технических работ на электросетях, направленных на поддержание их стабильной и безопасной работы.
Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с подробными графиками, в том числе проверить перечень улиц и домов, которые могут попасть под отключение. Это позволит лучше организовать свой день, избежать неудобств в обиходе и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.
С 10:00 до 17:00 будут продолжаться продолжительные отключения в селе Нове. Ограничения касаются следующих адресов:
- Лєбедева — 35б; 36а; 36б; 37; 37а; 38–39; 41; 43–63
- Марии Садовськои-Барилотти — 55–77; 79; 83
- Дружбы — 1; 1А; 2; 2А; 3–6; 8; 8А; 9–14; 16–17; 19–27; 29–47; 47А; 48; 48А; 48Б; 49–53; 55–56; 58–59; 61–69; 71–76; 78–83
- Просвиты — 33а; 43–56; 53А
- Каштанова — 55; 55Б
- Кленова — 3Г
С 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в селе Вукытычево. Обесточат дома, которые находятся на таких улицах:
- Гирська — 11; 19
- Зарична — 1–2; 10; 12–14; 16; 20
- Лисова — 5–6; 8–10
- Перемогы — 5; 7–9; 11; 14–15; 17–25; 27; 29; 34; 36–40; 42–43; 45; 48–49; 51; 53; 57; 59; 61
С 09:00 до 17:00 будут проводить плановый ремонт в пределах села Петрове. Обесточивание охватят следующие улицы:
- Украинська — 1–4; 5–9; 10; 12; 20–22
- Спортывна — 3.
