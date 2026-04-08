Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

В Кировоградской области на 9 апреля запланированы графики отключения света в отдельных населенных пунктах региона. Такие ограничения связаны с выполнением необходимых технических работ на электросетях, направленных на поддержание их стабильной и безопасной работы.

Жителям рекомендуется заранее ознакомиться с подробными графиками, в том числе проверить перечень улиц и домов, которые могут попасть под отключение. Это позволит лучше организовать свой день, избежать неудобств в обиходе и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении.

С 10:00 до 17:00 будут продолжаться продолжительные отключения в селе Нове. Ограничения касаются следующих адресов:

Лєбедева — 35б; 36а; 36б; 37; 37а; 38–39; 41; 43–63

Марии Садовськои-Барилотти — 55–77; 79; 83

Дружбы — 1; 1А; 2; 2А; 3–6; 8; 8А; 9–14; 16–17; 19–27; 29–47; 47А; 48; 48А; 48Б; 49–53; 55–56; 58–59; 61–69; 71–76; 78–83

Просвиты — 33а; 43–56; 53А

Каштанова — 55; 55Б

Кленова — 3Г

С 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в селе Вукытычево. Обесточат дома, которые находятся на таких улицах:

Гирська — 11; 19

Зарична — 1–2; 10; 12–14; 16; 20

Лисова — 5–6; 8–10

Перемогы — 5; 7–9; 11; 14–15; 17–25; 27; 29; 34; 36–40; 42–43; 45; 48–49; 51; 53; 57; 59; 61

С 09:00 до 17:00 будут проводить плановый ремонт в пределах села Петрове. Обесточивание охватят следующие улицы:

Украинська — 1–4; 5–9; 10; 12; 20–22

Спортывна — 3.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.