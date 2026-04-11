Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати у кількох соціальних та гуманітарних центрах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у межах роботи державних установ та гуманітарних ініціатив, повідомляє Politeka.

У Кіровоградській області функціонує кілька центрів, де можна отримати не лише безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а й тимчасовий прихисток, базові побутові умови та додаткову підтримку.

Зокрема, обласний соціальний центр матері та дитини приймає внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання.

Тут сім’ї з дітьми можуть залишитися на кілька днів, поки шукають постійне житло. У центрі є можливість самостійно приготувати їжу, скористатися гарячим душем і переночувати у комфортних умовах.

Також забезпечують дитячим харчуванням, засобами гігієни та постільною білизною. Безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів надходять від благодійників у Кіровоградській області.

Ще одним місцем, де надають допомогу, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Тут підтримку можуть отримати переселенці, літні люди, діти, жінки, малозабезпечені та багатодітні родини, а також люди з інвалідністю.

Окрім продовольчої підтримки, відвідувачам пропонують консультації психолога, а також можливість перебувати в укритті під час повітряної тривоги.

Також у місті діє гуманітарний штаб на базі Школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Тут переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування, а також взяти їжу із собою.

Продольчу підтримку в усіх організаціях надають залежно від наявності ресурсів, тому обсяги допомоги можуть відрізнятися.

Джерело

Останні новини України:

