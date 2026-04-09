Прогноз погоды на неделю в Харькове с 10 по 16 апреля позволяет жителям строить свои планы в соответствии с условиями.

В Харькове объявили прогноз погоды на неделю с 10 по 16 апреля, обещающую резкие изменения температуры и периодические осадки, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Синоптика .

В пятницу, 10 апреля, день будет пасмурным с сильным дождем, который ослабеет до вечера. Ночные температуры будут держаться около +3…+4°C, а днем ​​ожидается +4…+5°C.

Суббота, 11 апреля, принесет облачность и мелкий дождь по утрам, который завершится к вечеру. Воздух прогреется до +7°C, а ночью ожидается +3…+4°C.

12 апреля небо останется безоблачным лишь в утренние часы. Днем и вечером прогнозируется пасмурность без осадков. Днем днем ​​поднимется до +12°C.

В понедельник, 13 апреля, в течение дня будет облачно, а вечером возможен небольшой дождь. Температура будет колебаться от +6°C ночью до +14°C днем.

Вторник, 14 апреля, пройдет под пасмурным небом. Ночной дождь ослабеет до утра, а к середине дня он прекратится. Дневная температура составит +12°C, ночная - +6…+8°C.

Среда, 15 апреля, будет солнечным утром, однако днем ​​появятся облака. Осадков не ожидается. Дневная температура поднимется до +17°C, ночная - +7…+9°C.

Четверг, 16 апреля, тоже начнется с ясного неба, а вечером оно затянется облаками. Без осадков. Дневная температура достигнет +17°C, ночная останется на уровне +9…+11°C.

Также стоит отметить, что прогноз погоды на неделю в Харькове с 10 по 16 апреля показывает постепенное потепление и периодические дожди в начале недели, которые уступят ясным дням во второй половине. Местные службы рекомендуют учитывать эти условия при планировании прогулок и поездок.

