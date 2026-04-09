Прогноз погоди на тиждень в Харкові з 10 по 16 квітня дозволяє жителям будувати свої плани відповідно до умов.

У Харкові оголосили прогноз погоди на тиждень з 10 по 16 квітня, який обіцяє різкі зміни температури та періодичні опади, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Синоптик.

У п’ятницю, 10 квітня, день буде похмурим із сильним дощем, який послабшає до вечора. Нічні температури триматимуться близько +3…+4°C, а вдень очікується +4…+5°C.

Субота, 11 квітня, принесе хмарність і дрібний дощ уранці, який завершиться до вечора. Повітря прогріється до +7°C, а вночі очікується +3…+4°C.

12 квітня небо залишиться безхмарним лише в ранкові години. Вдень і ввечері прогнозують похмурість без опадів. Денна температура підніметься до +12°C.

У понеділок, 13 квітня, протягом дня триматиметься хмарність, а ввечері ймовірний невеликий дощ. Температура коливатиметься від +6°C вночі до +14°C удень.

Вівторок, 14 квітня, пройде під хмарним небом. Нічний дощ послабшає до ранку, а до середини дня він припиниться. Денна температура складе +12°C, нічна — +6…+8°C.

Середа, 15 квітня, буде сонячною вранці, проте вдень з’являться хмари. Опадів не очікується. Денна температура підніметься до +17°C, нічна — +7…+9°C.

Четвер, 16 квітня, також почнеться з ясного неба, а ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Денна температура досягне +17°C, нічна залишиться на рівні +9…+11°C.

Також варто зауважити, що прогноз погоди на тиждень в Харкові з 10 по 16 квітня показує поступове потепління і періодичні дощі на початку тижня, що поступляться ясним дням у другій його половині. Місцеві служби радять враховувати ці умови при плануванні прогулянок та поїздок.

Останні новини України:

