Новый график движения транспорта в Хмельницком был введен для удобного доезда жителей до кладбищ в поминальные дни апреля.

Новый график движения транспорта в Хмельницком предусматривает запуск дополнительных рейсов в городские кладбища в Поминальное воскресенье и в течение следующей недели, сообщает Politeka.

В городском совете отмечают, что специальные рейсы будут работать как в воскресенье, 12 апреля, так и в будни после нее, чтобы люди могли без труда посетить места захоронений.

Основное внимание было уделено наиболее посещаемым направлениям, в частности микрорайонам Гречаны, Шаровечка и Раково.

В самое поминальное воскресенье для поездок в кладбище в микрорайоне Гречаны с 08:00 до 14:30 будут курсировать дополнительные автобусы по маршруту «Ощадбанк» – кладбище Гречаны.

Новый график движения транспорта в Хмельницком предполагает, что курсирование организуют через Институтскую улицу с интервалом 30 минут.

Отдельно, по информации Электротранса, будет работать маршрут "Остановка Героев Чернобыля - Гречаны (кладбище)".

Отправка будет с 8.00 до 14.00 включительно, предусмотрено два автобуса каждые полчаса.

Также в этот день будут курсировать дополнительные рейсы по другим направлениям. Маршрут №3 "Озерная - Раково (кладбище)" будет работать с 8.00 до 15.00 включительно. На линии будет три автобуса, один из которых дополнительный.

Маршрут №5 "Улица Волочиска - Лезневое" будут обслуживать пять автобусов. Среди них – три дополнительных, с таким же периодом работы.

В течение следующей недели, с 13 по 17 апреля, дополнительный транспорт обеспечит сообщение с кладбищем «Шаровечка». Автобусы будут курсировать по маршруту «Катион» – кладбище «Шаровечка» каждый час.

Добраться этого направления можно пригородными маршрутами, следующими на Шаровечку, Мацьковцы, Волицу и Водички.

В то же время к кладбищу в микрорайоне Раково пассажиров будут подвозить автобусы №2А и №3, работающие по привычному расписанию.

Новый график движения транспорта в Хмельницком учитывает повышенный пассажиропоток в эти дни и позволяет выбрать удобное время для поездки без длительного ожидания.

