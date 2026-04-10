Новий графік руху транспорту в Хмельницькому запровадили для зручного доїзду мешканців до кладовищ у поминальні дні квітня.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає запуск додаткових рейсів до міських кладовищ у Поминальну неділю та упродовж наступного тижня, повідомляє Politeka.

У міській раді зазначають, що спеціальні рейси працюватимуть як у неділю, 12 квітня, так і у будні після неї, щоб люди могли без труднощів відвідати місця поховань.

Основну увагу приділили найбільш відвідуваним напрямкам, зокрема мікрорайонам Гречани, Шаровечка та Ракове.

У саму Поминальну неділю для поїздок до кладовища у мікрорайоні Гречани з 08:00 до 14:30 курсуватимуть додаткові автобуси за маршрутом «Ощадбанк» – кладовище Гречани.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає, що курсування організують через вулицю Інститутську з інтервалом 30 хвилин.

Окремо, за інформацією Електротрансу, працюватиме маршрут “Зупинка Героїв Чорнобиля – Гречани (кладовище)”.

Відправлення буде з 8.00 до 14.00 включно, передбачено два автобуси кожні пів години.

Також у цей день курсуватимуть додаткові рейси на інших напрямках. Маршрут №3 “Озерна – Ракове (кладовище)” працюватиме з 8.00 до 15.00 включно. На лінії буде три автобуси, один з яких додатковий.

Маршрут №5 “Вулиця Волочиська – Лезневе” обслуговуватимуть п’ять автобусів. Серед них - три додаткові, із таким самим періодом роботи.

Упродовж наступного тижня, з 13 по 17 квітня, додатковий транспорт забезпечить сполучення з кладовищем «Шаровечка». Автобуси курсуватимуть за маршрутом «Катіон» – кладовище «Шаровечка» щогодини.

Дістатися цього напрямку також можна приміськими маршрутами, що прямують на Шаровечку, Мацьківці, Волицю та Водички.

Водночас, до кладовища у мікрорайоні Ракове пасажирів підвозитимуть автобуси №2А та №3, які працюють за звичним розкладом.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому враховує підвищений пасажиропотік у ці дні та дає можливість обрати зручний час для поїздки без тривалого очікування.

