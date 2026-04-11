Новий графік руху транспорту в Кіровоградській області затвердили для забезпечення перевезень до садово-городніх товариств.

Новий графік руху транспорту в Кіровоградській області передбачає регулярні спеціальні рейси до дачних масивів у період із 15 квітня по 27 вересня, повідомляє Politeka.

Про це поінформували у міській раді з посиланням на управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради.

У відомстві уточнили, що новий графік руху транспорту в Кіровоградській області розрахований на перевезення всіх пільгових категорій населення відповідно до чинного законодавства на 2026 рік.

Новий графік руху транспорту в Кіровоградській області виглядає таким чином:

Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Ятрань» по суботах

з Кропивницького 6:30; 16:30

на Кропивницький 6:45; 16:45

Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Медик» по середах

з Кропивницького 7:00; 17:30

на Кропивницький 7:30; 17:45

Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «ДБК» по неділях

з Кропивницького 7:00; 17:30

на Кропивницький 7:30; 18:00

Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» по суботах

з Кропивницького 8:15; 17:40

на Кропивницький 8:45; 18:10

Площа Богдана Хмельницького – зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Будівельник» по суботах

з Кропивницького 7:00; 17:00

на Кропивницький 7:30; 17:30

Зупинка «Автостанція № 1» – СТ «Труд» по суботах

з Кропивницького 8:10; 18:00

на Кропивницький 8:30; 18:30

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Колос» по неділях

з Кропивницького 7:00; 18:30

на Кропивницький 7:30; 19:00

Зупинка «ДЮСШ» – СК «Дубок» по суботах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:30; 17:00

Зупинка «Швейна фабрика «Зорянка» – СК «Іскра» по середах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:30;17:00

площа Богдана Хмельницького – СТ «Дружба» по неділях

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30;18:00

площа Богдана Хмельницького – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» по суботах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:45; 17:15

Площа Богдана Хмельницького – СК «Гаївський» по неділях

з Кропивницького 7:45; 17:00

на Кропивницький 8:15; 17:30

Селище Гірниче – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» по неділях

з Кропивницького 8.30; 16:00

на Кропивницький 9:10; 16:30

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Комунальник» по неділях

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30;18:00

Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Радист» по суботах

з Кропивницького 8:15; 18:00

на Кропивницький 8:40; 18:30

Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Супутник» по середах

з Кропивницького 8:00; 18:10

на Кропивницький 8:30; 18:30

Зупинка «Автостанція № 2» – СТ «Глобус» по суботах

з Кропивницького 8:15; 17:15

на Кропивницький 8:45; 18:00

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Авіатор» по середах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:30; 17:00

Зупинка «Автостанція № 2» – Кіровоградське ТГ «Еліта» по суботах

з Кропивницького 7:00; 16:15

на Кропивницький 7:45; 17:00

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Гірник» по суботах

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницького 8:30; 18:00

Зупинка «Август» – СТ «Новопавлівські сади» по суботах

з Кропивницького 7:15; 17:05

на Кропивницький 7:45; 17:30

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Мрія 2024» по суботах

з Кропивницького 8:00; 18:20

на Кропивницький 8:40; 19:00

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Аграрник» по середах

з Кропивницького 8:00; 18:30

на Кропивницький 8:30;19:00

Площа Богдана Хмельницького – СТ «Радуга» по неділях

з Кропивницького 7:00; 16:15

на Кропивницький 7:45; 17:00

Зупинка «Автостанція № 2» – СТ «Зеніт», СТ «Зоря» по суботах

з Кропивницького 7:00; 18:15

на Кропивницький 7:45; 19:00

Площа Богдана Хмельницького – СК «Кооператор» по неділях

з Кропивницького 7:15; 17:00

на Кропивницький 7:45; 17:30

