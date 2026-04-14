График отключения газа с 15 по 22 апреля в Ивано-Франковской области предусматривает поэтапное прекращение газоснабжения в связи с техническими работами, сообщает Politeka.

Как проинформировали в местном филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 15 по 22 апреля в области коснется Коломыи и населенных пунктов Ивано-Франковского района.

Так, 15 апреля 2026 с 09:00 до 17:00 будет временно прекращено газоснабжение в городе Коломыя на ул. Сечевых Стрельцов, 46.

В этот же день, 15 апреля, с 09:00 до 16:00 без голубого топлива останутся жители ряда населенных пунктов, среди которых:

С. Отыния, с. Богородичин, с. Глубокая, с. Грабич, с. Жукотин, с. Закровцы, с. Л. Хлебичин, с. Михалков, с. Торговица, с. Угорники и с. Черемхов.

Специалисты отмечают, что ограничения временные и связанные с плановыми работами на сетях.

В тот же день, 15 апреля 2026 с 08:00 до 19:00, газоснабжение также будет прекращено в Ивано-Франковском районе. Под ограничения попадут села Старые Кривотулы, Новые Кривотулы, Терновица и Красиловка.

Жителей просят учесть эти ограничения и заранее подготовиться к временному отсутствию голубого топлива.

Отдельный этап работ намечен на 22 апреля 2026 года. В этот день с 09:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение в селе Старые Куты.

Ограничения будут касаться улиц Банская, Глебковская, Довбуша, Каменец, Кардашевка, Коцюбинского, Лазорики, Потокова, Сера, Стуса и частично улицы Шевченко.

Местным советуют учитывать график отключения газа с 15 по 22 апреля в Ивано-Франковской области, чтобы минимизировать неудобства.

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Закарпатской области: где закроют важную дорогу

Также Politeka писала, Удорожание проезда во Львовской области: как изменились цены на разных маршрутах