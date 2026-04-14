Графік відключення газу з 15 по 22 квітня у Івано-Франківській області передбачає поетапне припинення газопостачання у зв’язку з проведенням технічних робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували в місцевій філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 15 по 22 квітня в області торкнеться Коломиї та населених пунктах Івано-Франківського району.

Так, 15 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 буде тимчасово припинено газопостачання у місті Коломия на вул. Січових Стрільців, 46.

У цей же день, 15 квітня, з 09:00 до 16:00 без блакитного палива залишаться мешканці низки населених пунктів, серед яких:

С. Отинія, с. Богородичин, с. Глибока, с. Грабич, с. Жукотин, с. Закрівці, с. Л. Хлібичин, с. Михалків, с. Торговиця, с. Угорники та с. Черемхів.

Фахівці зазначають, що обмеження є тимчасовими та пов’язані з плановими роботами на мережах.

Того ж дня, 15 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00, газопостачання також буде припинене в Івано-Франківському районі. Під обмеження потраплять села Старі Кривотули, Нові Кривотули, Терновиця та Красилівка.

Мешканців просять врахувати ці обмеження та заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності блакитного палива.

Окремий етап робіт заплановано на 22 квітня 2026 року. У цей день з 09:00 до 17:00 буде припинено газопостачання у селі Старі Кути.

Обмеження стосуватимуться вулиць Банська, Глібківська, Довбуша, Каменець, Кардашівка, Коцюбинського, Лазорики, Потокова, Сірка, Стуса та частково вулиці Шевченка.

Місцевим радять враховувати графік відключення газу з 15 по 22 квітня у Івано-Франківській області, щоб мінімізувати незручності.

