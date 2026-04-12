Подорожание проезда в Ивано-Франковской области стало реальностью, передает Politeka.

В городе Коломыя второй раз за несколько месяцев выросла стоимость поездки в городских автобусах. Подорожание проезда в Ивано-Франковской области коснулось взрослых пассажиров, для которых билет теперь стоит 20 гривен.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 8 апреля. Для детей школьного возраста установлен тариф 10 гривен. Льготные категории остаются с правом бесплатного пользования транспортом по специальным талонам, предоставляемым городским советом.

Как объясняют в исполкоме, повышение связано с ростом расходов перевозчиков на оплату труда водителей, коммунальные услуги и техническое обслуживание автобусов.

Это уже второе повышение тарифов с начала 2026 года. В январе билет подняли для взрослых с 10 до 15 гривен, а теперь произошло очередное повышение до 20 гривен.

Городские власти подчеркивают, что изменение тарифов необходимо для стабильной работы общественного транспорта и обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров. По словам чиновников, пересмотр цен позволяет поддерживать безопасные и регулярные маршруты и гарантирует экономическую обоснованность перевозок.

Удорожание проезда в Ивано-Франковской области может повлиять на бюджет семей и стимулирует планировать ежедневные поездки заранее.

Кроме того, в Ивано-Франковской области сообщают о новом графике движения поездов.

По данным Укрзализныци, №6437, курсирующей от Коломыи до Ивано-Франковска, и №6401, который двигается в направлении Ивано-Франковск – Ворохта, будут менять свой маршрут в периоды с 5 по 8 апреля и с 20 по 23 апреля.

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Закарпатской области: где закроют важную дорогу

Также Politeka писала, Удорожание проезда во Львовской области: как изменились цены на разных маршрутах