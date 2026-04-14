В Кривом Роге внедряют новый график движения транспорта на период поминальных дней, чтобы обеспечить жителям удобный доезд до городских кладбищ и мест памяти, передает Politeka.

В настоящее время коммунальные службы города изменяют схему перевозок и увеличивают количество рейсов. Основной акцент сделан на усилении сообщения с наиболее посещаемыми локациями, чтобы люди могли без задержек добраться до нужных направлений.

В частности, удлиненные маршруты будут курсировать в ряд кладбищ. В «Центральный» будут курсировать автобусы №3 и 203 в период 17–19 апреля. В «Романовку» — маршрут №5, в «Горький» — №50, а в «Майский» и «Коксохимический» — соответственно №265, 269 и №250 (все 19 апреля). В материалах городской логистики подчеркивается, что новый график движения транспорта в Кривом Роге учитывает пиковую нагрузку именно в эти дни.

Дополнительно организуют спецрейсы. 19 апреля с 08:00 до 13:00 предусмотрены выезды в «Северный» от ул. Героев Мариуполя и в Северное-2 от кафе «Версаль». 18 апреля с 09:00 до 13:00 запланирован маршрут до «Карнаватки» от площади Освобождения, а также рейсы в «Западный» 18–19 апреля.

Коммунальный транспорт будет работать в усиленном режиме. В период 18-19 апреля на линии выйдут трамваи №2, 5, 7 и троллейбус №4. 19 апреля дополнительно привлекут троллейбусы №1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 23, 24, а также автобусы №1, 1А, 4, 8, 244, 228, 228А, 302. 07:00–16:00.

Для удобства пассажиров автобус №302 будет дополнительно останавливаться возле «Визирки». Отдельные направления также охватывают другие районы города: к «Всебратскому» — №1 и 1А, к «Западному» и «Карнаватки» — №246, к «Краматоровскому» — троллейбус №4, к «Терноватому углу» и «Божедаровке» — №79 и 80, к «Южному» автобусы №210, 261, в «Веселые Терны» — №231, в «КДЗ» — №312.

Таким образом, город традиционно усиливает транспортное сообщение, чтобы жители могли беспрепятственно добраться до мест захоронений в поминальные дни.

