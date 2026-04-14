Новий графік руху транспорту в Кривому Розі враховує пікове навантаження саме в ці дні.

У Кривому Розі впроваджують новий графік руху транспорту на період поминальних днів, щоб забезпечити мешканцям зручний доїзд до міських цвинтарів та місць пам’яті, передає Politeka.

У цей час комунальні служби міста змінюють схему перевезень і збільшують кількість рейсів. Основний акцент зроблено на підсиленні сполучення з найбільш відвідуваними локаціями, аби люди могли без затримок дістатися до потрібних напрямків.

Зокрема, подовжені маршрути курсуватимуть до низки кладовищ. До «Центрального» курсуватимуть автобуси №3 та 203 у період 17–19 квітня. До «Романівки» — маршрут №5, до «Горького» — №50, а до «Травневого» та «Коксохімічного» — відповідно №265, 269 і №250 (усі 19 квітня). У матеріалах міської логістики підкреслюється, що новий графік руху транспорту в Кривому Розі враховує пікове навантаження саме в ці дні.

Додатково організують спецрейси. 19 квітня з 08:00 до 13:00 передбачено виїзди до «Північного» від вул. Героїв Маріуполя та до «Північне-2» від кафе «Версаль». 18 квітня з 09:00 до 13:00 заплановано маршрут до «Карнаватки» від площі Визволення, а також рейси до «Західного» 18–19 квітня.

Комунальний транспорт працюватиме у посиленому режимі. У період 18–19 квітня на лінії вийдуть трамваї №2, 5, 7 і тролейбус №4. 19 квітня додатково залучать тролейбуси №1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 23, 24, а також автобуси №1, 1А, 4, 8, 244, 228, 228А, 302. Окремо трамваї №6 і №11 працюватимуть зі збільшеною місткістю у години 07:00–16:00.

Для зручності пасажирів автобус №302 додатково зупинятиметься біля «Візірки». Окремі напрямки також охоплюють інші райони міста: до «Всебратського» — №1 і 1А, до «Західного» та «Карнаватки» — №246, до «Краматорівського» — тролейбус №4, до «Терноватого кута» і «Божедарівки» — №79 та 80, до «Південного ГЗК» — трамваї №5, 7, 11 і автобуси №210, 261, до «Веселих Тернів» — №231, до «КДЗ» — №312.

Таким чином місто традиційно посилює транспортне сполучення, аби мешканці могли безперешкодно дістатися до місць поховань у поминальні дні.

