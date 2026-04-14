В столице появляются дополнительные возможности для поездок, ведь новый график движения поездов в Киеве предполагает расширение международного сообщения.

Новый график движения поездов в Киеве дополняется тестовым запуском маршрута на станцию ​​вблизи аэропорта Кишинева, сообщает Politeka.

Как проинформировали в телеграмм-канале "Укрзализныци", речь идет о продолжении рейса №351 Киев - Кишинев до станции Ревака, расположенной неподалеку от международного аэропорта столицы Молдовы.

Такой формат поездки впервые протестировали 13 апреля, и новый график движения поездов должен упростить логистику для пассажиров, планирующих дальнейшие авиаперелеты.

В компании "Укрзализныця" пояснили, что по прибытии на станцию ​​Ревака пассажиров будет доставлять бесплатный шаттл непосредственно в аэропорт.

Таким образом, новшество позволяет избежать дополнительных пересадок и значительно экономит время в пути. Именно поэтому новый график движения поездов в Киеве рассматривается как шаг к улучшению международной мобильности украинцев.

В то же время у перевозчика отмечают, что пока речь идет только о тестовом рейсе. Если он будет пользоваться спросом среди путешественников, маршрут могут сделать постоянным.

В таком случае пассажирский состав из столицы в город Кишинев будет регулярно курсировать до станции возле аэропорта. Стоит напомнить, что это направление было восстановлено еще в 2022 году после длительного перерыва.

№351/352 получил неофициальное название "Поезд на Победу" и курсирует через день, соединяя столицы Украины и Молдовы. Кроме того, на маршруте работает и дополнительный экпресс, запущенный в конце того же года.

В перспективе развитие международного железнодорожного сообщения может получить новый импульс. В частности, рассматривается запуск еще одного маршрута из нашей столицы в Варну. Он будет проходить через несколько крупных городов Европы.

