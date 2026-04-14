У столиці з’являються додаткові можливості для подорожей, адже новий графік руху поїздів у Києві передбачає розширення міжнародного сполучення.

Новий графік руху поїздів у Києві доповнюється тестовим запуском маршруту до станції поблизу аеропорту Кишинева, повідомляє Politeka.

Як проінформували в телеграм-каналі "Укрзалізниці", йдеться про продовження рейсу №351 Київ - Кишинів до станції Ревака, яка розташована неподалік міжнародного аеропорту столиці Молдови.

Такий формат поїздки вперше протестували 13 квітня, і новий графік руху похздів має на меті спростити логістику для пасажирів, які планують подальші авіаперельоти.

У компанії "Укрзалізниця" пояснили, що після прибуття на станцію Ревака пасажирів доставлятиме безкоштовний шатл безпосередньо до аеропорту.

Таким чином, нововведення дозволяє уникнути додаткових пересадок і значно економить час у дорозі. Саме тому новий графік руху поїздів у Києві розглядають як крок до покращення міжнародної мобільності українців.

Водночас, у перевізника наголошують, що поки що йдеться лише про тестовий рейс. Якщо він матиме попит серед мандрівників, маршрут можуть зробити постійним.

У такому разі пасажирський склад зі столиці до міста Кишинів регулярно курсуватиме до станції біля аеропорту. Варто нагадати, що цей напрямок відновили ще у 2022 році після тривалої перерви.

№351/352 отримав неофіційну назву "Поїзд до Перемоги" та курсує через день, з’єднуючи столиці України та Молдови. Окрім цього, на маршруті працює і додатковий екпрес, запущений наприкінці того ж року.

У перспективі розвиток міжнародного залізничного сполучення може отримати новий імпульс. Зокрема, розглядається запуск ще одного маршруту з нашої столиці до Варни. Він проходитиме через кілька великих міст Європи.

