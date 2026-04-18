Подорожание проезда в Ивано-Франковской области вступило в силу после решения исполнительного комитета Коломыйского городского совета, принятого 8 апреля 2026, передает Politeka.

Согласно документу , новые тарифы действуют в Коломне и касаются городских перевозок. Стоимость билета для взрослых составляет 20 гривен, в то время как школьники будут платить 10 гривен.

Это уже вторая корректировка цены с начала года. С 1 января 2026 года она выросла с 10 до 15 гривен. Инициаторами пересмотра выступили перевозчики, подавшие соответствующие обращения в органы местного самоуправления.

Среди причин называют повышение заработной платы работников отрасли, удорожание горючего, расходы по ремонту техники и техническое обслуживание автобусов. Также оказали влияние изменения в сфере энергоносителей и коммунальных услуг.

В то же время льготные категории граждан и дальше будут пользоваться транспортом бесплатно по талонам, которые выдает городской совет. Таковой механизм сохраняет социальные гарантии для населения.

Местные власти подчеркивают, что подорожание проезда в Ивано-Франковской области направлено на обеспечение стабильной работы перевозчиков и бесперебойного обслуживания маршрутов в условиях экономических изменений.

Кроме Коломыи, изменения коснулись и Ивано-Франковска. Там с 16 марта по 15 апреля 2026 года действует временный тариф, который может быть пересмотрен в зависимости от стоимости горючего и рыночной ситуации.

В общинах отмечают, что подобные решения призваны сохранить баланс между интересами пассажиров и финансовыми возможностями транспортных предприятий.

