Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області набуло чинності після рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради, ухваленого 8 квітня 2026 року, передає Politeka.

Згідно з документом, нові тарифи діють у Коломиї та стосуються міських перевезень. Вартість квитка для дорослих становить 20 гривень, тоді як школярі сплачуватимуть 10 гривень.

Це вже друге коригування ціни з початку року. Із 1 січня 2026-го вона зросла з 10 до 15 гривень. Ініціаторами перегляду виступили перевізники, які подали відповідні звернення до органів місцевого самоврядування.

Серед причин називають підвищення заробітної плати працівників галузі, здорожчання пального, витрати на ремонт техніки та технічне обслуговування автобусів. Також вплив мали зміни у сфері енергоносіїв і комунальних послуг.

Водночас пільгові категорії громадян і надалі користуватимуться транспортом безкоштовно за талонами, які видає міська рада. Такий механізм зберігає соціальні гарантії для населення.

Місцева влада наголошує, що подорожчання проїзду в Івано-Франківській області спрямоване на забезпечення стабільної роботи перевізників і безперебійного обслуговування маршрутів в умовах економічних змін.

Окрім Коломиї, зміни торкнулися й Івано-Франківська. Там із 16 березня до 15 квітня 2026 року діє тимчасовий тариф, який можуть переглянути залежно від вартості пального та ринкової ситуації.

У громадах зазначають, що такі рішення покликані зберегти баланс між інтересами пасажирів і фінансовими можливостями транспортних підприємств.

