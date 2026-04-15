Подорожание проезда в Ужгороде носит временный характер и привязано к определенному периоду.

Подорожание проезда в Ужгороде утвердили в ходе заседания исполнительного комитета горсовета 8 апреля, установив временный тариф для пассажирских перевозок, передает Politeka.

Решения объясняют ростом стоимости горючего и обращениями от транспортных операторов, которые подали экономические расчеты по актуальным расходам.

С 16 апреля по 16 мая 2026 будет действовать обновленная система оплаты: при расчете через электронный валидатор цена поездки составит 20 гривен. Речь идет именно о безналичном формате оплаты, который постепенно становится основным в общественном движении.

Подорожание проезда в Ужгороде носит временный характер и привязано к определенному периоду, после завершения которого показатели могут пересмотреть в зависимости от финансовых условий и расходов перевозочного сектора.

Предварительный пересмотр тарифной политики состоялся в декабре 2025 года: тогда электронная оплата составляла 18 гривен, тогда как наличный расчет оставался на уровне 23 гривен.

Параллельно исполком принял ряд организационных решений по маршрутной сети. В частности, определен победитель конкурса на обслуживание направления №19 «КПП Ужгород – железнодорожный вокзал». Перевозка будет осуществляться коммунальным предприятием «Ужгородский муниципальный транспорт», с запланированным договором сроком на пять лет.

Дополнительно согласована корректировка маршрута автобуса №26А. Его продолжат до остановочного пункта «в/м 555», который станет новой начальной точкой, улучшающей сообщение с отдаленными районами.

В городской администрации отмечают, что изменения направлены на стабилизацию работы транспортной системы и адаптацию к экономическим условиям.

Последние новости Украины:

