Подорожчання проїзду в Ужгороді затвердили під час засідання виконавчого комітету міськради 8 квітня, встановивши тимчасовий тариф для пасажирських перевезень, передає Politeka.

Рішення пояснюють зростанням вартості пального та зверненнями від транспортних операторів, які подали економічні розрахунки щодо актуальних витрат.

З 16 квітня по 16 травня 2026 року діятиме оновлена система оплати: при розрахунку через електронний валідатор ціна поїздки становитиме 20 гривень. Йдеться саме про безготівковий формат оплати, який поступово стає основним у громадському русі.

Подорожчання проїзду в Ужгороді має тимчасовий характер і прив’язане до визначеного періоду, після завершення якого показники можуть переглянути залежно від фінансових умов і витрат перевізного сектору.

Попередній перегляд тарифної політики відбувся у грудні 2025 року: тоді електронна оплата складала 18 гривень, тоді як розрахунок готівкою залишався на рівні 23 гривень.

Паралельно виконком ухвалив низку організаційних рішень щодо маршрутної мережі. Зокрема, визначено переможця конкурсу на обслуговування напрямку №19 «КПП Ужгород – залізничний вокзал». Перевезення здійснюватиме комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт», із запланованим договором строком на п’ять років.

Додатково погоджено коригування маршруту автобуса №26А. Його продовжать до зупинкового пункту «в/м 555», який стане новою початковою точкою, що має покращити сполучення з віддаленими районами.

У міській адміністрації зазначають, що зміни спрямовані на стабілізацію роботи транспортної системи та адаптацію до економічних умов.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Закарпатській області: де закриють важливу дорогу

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: як змінилися ціни на різних маршрутах